Карчаа: включение Запорожской АЭС возможно при удалении линии фронта
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может работать только при удалении линии боевого соприкосновения на безопасное расстояние от станции, что исключило бы по ней удары со стороны Украины. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения», – сказал он Аналитическому центру ТАСС.
Одна из задач украинских властей – не дать ЗАЭС заработать как энергогенерирующей единице, подчеркнул он. Противник готов на все и его не останавливают присутствие на станции инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и угроза ядерной катастрофы, добавил Карчаа.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.
В ночь на 11 сентября на Запорожской атомной электростанции был остановлен последний работавший энергоблок. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил Карчаа. В том же месяце МАГАТЭ призвало прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону.
13 апреля 2024 г. реакторная установка энергоблока № 4 была переведена в состояние «холодный останов», теперь в нем находятся все шесть блоков ЗАЭС.