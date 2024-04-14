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Карчаа: включение Запорожской АЭС возможно при удалении линии фронта

Ведомости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может работать только при удалении линии боевого соприкосновения на безопасное расстояние от станции, что исключило бы по ней удары со стороны Украины. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения», – сказал он Аналитическому центру ТАСС.

Одна из задач украинских властей – не дать ЗАЭС заработать как энергогенерирующей единице, подчеркнул он. Противник готов на все и его не останавливают присутствие на станции инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и угроза ядерной катастрофы, добавил Карчаа.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. 

В ночь на 11 сентября на Запорожской атомной электростанции был остановлен последний работавший энергоблок. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил Карчаа. В том же месяце МАГАТЭ призвало прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону.

13 апреля 2024 г. реакторная установка энергоблока № 4 была переведена в состояние «холодный останов», теперь в нем находятся все шесть блоков ЗАЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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