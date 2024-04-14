Карчаа: включение Запорожской АЭС возможно при удалении линии фронта

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может работать только при удалении линии боевого соприкосновения на безопасное расстояние от станции, что исключило бы по ней удары со стороны Украины. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.