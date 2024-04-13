Все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов»Четвертый блок был переведен в холодный режим 13 апреля
Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведена в состояние «холодный останов», теперь в нем находятся все шесть блоков ЗАЭС, сообщает официальный Telegram-канал станции.
Четвертый блок переведен в холодный режим 13 апреля в 7:30.
«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», – говорится в сообщении.
На станции отметили, что радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений. В состоянии «холодного останова», как напомнили на ЗАЭС, реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.
Россия и Украина ранее запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ после очередной атаки на ЗАЭС. 7 апреля станция подверглась серии ударов дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Были атакованы энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников АЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.