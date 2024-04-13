Все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов»

На станции отметили, что радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений. В состоянии «холодного останова», как напомнили на ЗАЭС, реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.