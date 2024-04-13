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Все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов»

Четвертый блок был переведен в холодный режим 13 апреля
Ведомости

Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведена в состояние «холодный останов», теперь в нем находятся все шесть блоков ЗАЭС, сообщает официальный Telegram-канал станции.   

Четвертый блок переведен в холодный режим 13 апреля в 7:30. 

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», – говорится в сообщении. 

На станции отметили, что радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений. В состоянии «холодного останова», как напомнили на ЗАЭС, реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Россия и Украина ранее запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ после очередной атаки на ЗАЭС. 7 апреля станция подверглась серии ударов дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Были атакованы энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников АЭС.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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