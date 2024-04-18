Захарова: Запад занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС

«Они буквально выдали себя и режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: "Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит», – сказала официальный представитель российского МИДа.