Захарова: Запад занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС
Западные страны занимаются шантажом, требуя передать контроль над Запорожской АЭС Украине для прекращения обстрелов объекта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она обратила внимание на брифинг Совета безопасности ООН, который прошел 15 апреля, в связи с недавними обстрелами ЗАЭС. По словам Захаровой, в этот раз Запад «совсем заигрался».
«Они буквально выдали себя и режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: "Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит», – сказала официальный представитель российского МИДа.
По словам Захаровой, этим заявлением западные страны подтвердили, что занимаются «ядерным шантажом». Она подчеркнула, что Москва считает соучастием замалчивание преступлений Киева, а также попытки их оправдать.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С начала апреля 2024 г. станция подверглась серии ударов. 7 апреля беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС. 9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.