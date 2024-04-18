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Захарова: Запад занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС

Ведомости

Западные страны занимаются шантажом, требуя передать контроль над Запорожской АЭС Украине для прекращения обстрелов объекта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она обратила внимание на брифинг Совета безопасности ООН, который прошел 15 апреля, в связи с недавними обстрелами ЗАЭС. По словам Захаровой, в этот раз Запад «совсем заигрался».

«Они буквально выдали себя и режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: "Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит», – сказала официальный представитель российского МИДа.

По словам Захаровой, этим заявлением западные страны подтвердили, что занимаются «ядерным шантажом». Она подчеркнула, что Москва считает соучастием замалчивание преступлений Киева, а также попытки их оправдать.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С начала апреля 2024 г. станция подверглась серии ударов. 7 апреля беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС. 9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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