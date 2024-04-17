В ООН заявили об отсутствии возможности определить виновных в атаках на ЗАЭС
ООН не обладает возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Ни у нас, ни у МАГАТЭ нет криминалистических средств для докладов по этим ударам <...>, и у нас нет мандата на расследование», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова представителя генсека, напомнила про заявление Дюжаррика в апреле 2022 г. после событий в Буче Киевской области. Тогда представитель генсека организации заявил, что в системе ООН есть механизмы для обеспечения ответственности «за то, что может быть очень серьезными преступлениями».
«Так работают механизмы или нет мандата?», – добавила она.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.
С начала апреля 2024 г. станция подверглась серии ударов. 7 апреля беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС. 9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. После очередной атаки на ЗАЭС Россия и Украина запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
В этот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность на станции и так находится под угрозой.