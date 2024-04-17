В ООН заявили об отсутствии возможности определить виновных в атаках на ЗАЭС

В этот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность на станции и так находится под угрозой.