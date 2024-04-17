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В ООН заявили об отсутствии возможности определить виновных в атаках на ЗАЭС

Ведомости

ООН не обладает возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Ни у нас, ни у МАГАТЭ нет криминалистических средств для докладов по этим ударам <...>, и у нас нет мандата на расследование», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова представителя генсека, напомнила про заявление Дюжаррика в апреле 2022 г. после событий в Буче Киевской области. Тогда представитель генсека организации заявил, что в системе ООН есть механизмы для обеспечения ответственности «за то, что может быть очень серьезными преступлениями».

«Так работают механизмы или нет мандата?», – добавила она.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

С начала апреля 2024 г. станция подверглась серии ударов. 7 апреля беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС. 9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. После очередной атаки на ЗАЭС Россия и Украина запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

В этот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность на станции и так находится под угрозой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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