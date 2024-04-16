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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Ведомости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прошла очередная ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в составе 18-й команды представители Финляндии, Пакистана и ЮАР, сообщает Telegram-канал станции.

В их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции – как эксплуатационной, так и физической, говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора Рафаэля Гросси на станцию. За это время, как отметил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, с агентством сложились «рабочие конструктивные отношения».

«Наличие экспертов на ЗАЭС – позитивный фактор в деле обеспечения безопасности станции. Особенно сейчас – в свете обострения обстановки вокруг станции со стороны противника», – сказал Черничук.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. 

Предыдущая ротация состоялась в марте. В составе 17-й команды наблюдателей МАГАТЭ работали четыре инспектора из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании. О ротации наблюдателей в декабре 2023 г. сообщало также Минобороны РФ. При прошлой ротации миссии МАГАТЭ, которая прошла 2 ноября, украинские беспилотники атаковали Энергодар, в котором расположена АЭС. Российские военные подавили атаку средствами РЭБ и стрелковым оружием, сообщало оборонное ведомство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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