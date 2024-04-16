На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прошла очередная ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в составе 18-й команды представители Финляндии, Пакистана и ЮАР, сообщает Telegram-канал станции.
В их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции – как эксплуатационной, так и физической, говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора Рафаэля Гросси на станцию. За это время, как отметил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, с агентством сложились «рабочие конструктивные отношения».
«Наличие экспертов на ЗАЭС – позитивный фактор в деле обеспечения безопасности станции. Особенно сейчас – в свете обострения обстановки вокруг станции со стороны противника», – сказал Черничук.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Предыдущая ротация состоялась в марте. В составе 17-й команды наблюдателей МАГАТЭ работали четыре инспектора из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании. О ротации наблюдателей в декабре 2023 г. сообщало также Минобороны РФ. При прошлой ротации миссии МАГАТЭ, которая прошла 2 ноября, украинские беспилотники атаковали Энергодар, в котором расположена АЭС. Российские военные подавили атаку средствами РЭБ и стрелковым оружием, сообщало оборонное ведомство.