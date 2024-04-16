На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Предыдущая ротация состоялась в марте. В составе 17-й команды наблюдателей МАГАТЭ работали четыре инспектора из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании. О ротации наблюдателей в декабре 2023 г. сообщало также Минобороны РФ. При прошлой ротации миссии МАГАТЭ, которая прошла 2 ноября, украинские беспилотники атаковали Энергодар, в котором расположена АЭС. Российские военные подавили атаку средствами РЭБ и стрелковым оружием, сообщало оборонное ведомство.