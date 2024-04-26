США могут заключить контракты на оружие для Украины на $6 млрд
США могут подписать контракты на закупки оружия и военного оборудования для Украины на $6 млрд в рамках дополнительного финансирования для Украины на почти $61 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, о новом пакете помощи может быть объявлено уже 26 апреля. Он будет включать боеприпасы для ПВО Patriot, артиллерийские снаряды, дроны, средства для борьбы с дронами и ракеты класса «воздух – воздух», которые будут установлены на истребителях.
Politico отмечает, что это вооружение, вероятно, не поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку средства на него выделены в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Согласно условиям программы, Пентагон заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство новой техники для Украины, а не на передачу имеющихся запасов США.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдет на пополнение арсенала США.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.