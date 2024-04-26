США могут заключить контракты на оружие для Украины на $6 млрд

Politico отмечает, что это вооружение, вероятно, не поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку средства на него выделены в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Согласно условиям программы, Пентагон заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство новой техники для Украины, а не на передачу имеющихся запасов США.