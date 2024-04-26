Песков: в поездке Путина в Китай акцент будет на многопрофильном сотрудничестве

Путин подтвердил намерение отправиться с визитом в Китай в мае на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. О том, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.