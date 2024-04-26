Песков: в поездке Путина в Китай акцент будет на многопрофильном сотрудничестве
При поездке президента РФ Владимира Путина в Китай акцент будет сделан на дальнейшем развитии многопрофильного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
По словам Пескова, дата визита пока не согласована, но подготовка к этой поездке находится в завершающей стадии. Он обратил внимание, что любые контакты России и Китая приковывают к себе внимание всего мира.
«Россия и Китай – это страны суверенные, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах с тем, чтобы это давление выдерживать. Поэтому на повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимный интерес», – объяснил представитель Кремля.
Путин подтвердил намерение отправиться с визитом в Китай в мае на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. О том, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.
9 апреля Песков отмечал, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. В эти дни в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.