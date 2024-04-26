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Песков: в поездке Путина в Китай акцент будет на многопрофильном сотрудничестве

Ведомости

При поездке президента РФ Владимира Путина в Китай акцент будет сделан на дальнейшем развитии многопрофильного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

По словам Пескова, дата визита пока не согласована, но подготовка к этой поездке находится в завершающей стадии. Он обратил внимание, что любые контакты России и Китая приковывают к себе внимание всего мира.

«Россия и Китай – это страны суверенные, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах с тем, чтобы это давление выдерживать. Поэтому на повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимный интерес», – объяснил представитель Кремля.

Путин подтвердил намерение отправиться с визитом в Китай в мае на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. О том, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.

9 апреля Песков отмечал, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. В эти дни в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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