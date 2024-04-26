Росреестр предложил внести сведения о сельхозугодьях в ЕГРН

2 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает включить в Единую федеральную информсистему о землях сельхозназначения (ЕФИС ЗСН) данные из других электронных реестров, связанных с сельским хозяйством. Документ подразумевает включение в ЕФИС ЗСН отдельных данных из онлайн-систем «Зерно» (ФГИС «Зерно») и «Семеноводство» (ФГИС «Семеноводство»). В настоящее время эти системы содержат отраслевую информацию по каждому направлению, но нет возможности получить сведения о всей цепочке сельхозпроизводства. Согласно законопроекту, федеральные госорганы, региональные власти, собственники и арендаторы земельных участков должны предоставлять данные в ЕФИС ЗСН с 1 марта 2025 г. В числе авторов документа – вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.