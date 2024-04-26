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Росреестр предложил внести сведения о сельхозугодьях в ЕГРН

Ведомости

Росреестр выступил с инициативой о внесении сведений о сельскохозяйственных угодьях в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Соответствующий законопроект, подготовленный совместно с Минсельхозом, будет внесен в Госдуму до конца 2024 г., сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на статс-секретаря – заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Бутовецкий сделал заявление на заседании президиума Совета законодателей. По его словам, решение этого вопроса необходимо, в первую очередь, для защиты сельхозугодий. По мнению Бутовецкого, когда такие сведения станут публичными, общественность и аграрии будут знать, что земли подлежат особой охране.

«<…> и уже ни у кого не возникает соблазна "перекрасить" это во что-то, перевести, например, под коттеджный поселок. Это стратегически важный вопрос», – подчеркнул Бутовецкий.

Он также добавил, что подготовленный законопроект является технически сложным, так как возникает необходимость полной интеграции земель из информационной системы Минсельхоза в ЕГРН.

«Все технические решения мы нашли, надеемся, в этом году соответствующий законопроект в парламент представить», – добавил представитель Росреестра.

2 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает включить в Единую федеральную информсистему о землях сельхозназначения (ЕФИС ЗСН) данные из других электронных реестров, связанных с сельским хозяйством. Документ подразумевает включение в ЕФИС ЗСН отдельных данных из онлайн-систем «Зерно» (ФГИС «Зерно») и «Семеноводство» (ФГИС «Семеноводство»). В настоящее время эти системы содержат отраслевую информацию по каждому направлению, но нет возможности получить сведения о всей цепочке сельхозпроизводства. Согласно законопроекту, федеральные госорганы, региональные власти, собственники и арендаторы земельных участков должны предоставлять данные в ЕФИС ЗСН с 1 марта 2025 г. В числе авторов документа – вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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