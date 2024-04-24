ФАС нашла нарушения в закупке Росреестром оборудования на 6,9 млрд рублей«Ланит интеграция» оспаривает выбор «дочки» «Ростелекома» в качестве поставщика
ФАС сочла частично обоснованной жалобу ИТ-интегратора «Ланит интеграция» на закупку Росреестром телекомоборудования на 6,9 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ФАС со ссылкой на результаты рассмотрения жалобы, прошедшего 16 апреля. Антимонопольный орган предписал аннулировать результаты аукциона Росреестра, на котором победила «дочка» «Ростелекома» – ООО «Центр хранения данных».
«Ланит интеграция» 10 апреля подала жалобу в ФАС на закупку Росеестра, проведенную в формате электронного аукциона. Первым внимание на это обратил профильный портал CNews. Интегратор попросил службу объявить недействительным контракт ведомства на закупку оборудования для усовершенствования ИКТ-инфраструктуры с использованием средств обхода блокировок. В своей жалобе «Ланит интеграция» указывала на многочисленные нарушения со стороны Росреестра. В частности, компания обратила внимание ФАС на неверно сформированные условия закупки: искусственное укрупнение лота с включенными услугами и товарами, тесно не связанными между собой. Податель жалобы указывает на то, что часть работ, услуг и товаров может быть предоставлена различными поставщиками, а в заявке отсутствует обоснование связанности этих услуг и работ.
Кроме того, Росреестр в условиях аукциона предусмотрел возможность существенного изменения условий контракта в процессе его исполнения, что может теоретически повлиять на стоимость и сделать исполнение контракта невозможным или невыгодным, говорится в жалобе. Также «Ланит интеграция» ссылалась на то, что некоторые условия являются заранее невыполнимыми.
Требования «Ланит интеграции» ФАС частично удовлетворила. Главной претензией к заказчику, которую антимонопольный орган признал обоснованной, является укрупнение и смешение разнородных товаров и услуг.
«В действиях заказчика признаны нарушения закона о контрактной системе (44-ФЗ, регламентирует ведомственные закупки. – "Ведомости"). Заказчику и оператору электронной площадки выдано предписание об устранении нарушений», – заявил представитель ФАС. Также антимонопольный орган потребовал от заказчика и комиссии по осуществлению закупок аннулировать выбор поставщика (подрядчика, исполнителя), отменить протокол подведения итогов и вернуть заявки участников закупки.
Представитель «Ланит интеграции» воздержался от комментариев.
Заказчик часто объединяет в один контракт разработку технической и проектной документации, необходимой для проведения сложных технических работ и эксплуатации оборудования, и непосредственно закупку и монтаж такой техники, обращает внимание генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Но она добавляет, что правоприменительная практика складывается так, что антимонопольный орган довольно редко признает укрупнением и объединением несвязанных работ закупку и монтаж. А вот включение в контракт услуг по разработке документации, необходимой для этого, – это основание, которое в подавляющем числе случаев признается достаточным для выдачи предписания ФАС, говорит юрист.
Довольно много таких ситуаций возникало, например, в период пандемии, когда медучреждения массово закупали сложную медицинскую технику, в том числе аппараты МРТ, установка которых требует подготовки большого объема документации, напоминает Барабаш. Нередко ее разработка, закупка аппаратов и их монтаж также объединялись в один контракт.
Заказчики укрупняют закупку чаще всего из-за нежелания менять предыдущего поставщика, так как при реализации таких крупных интеграционных проектов комфортнее работать с проверенным партнером, «под которого» увеличиваются и усложняются эти запросы, объясняет генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.
Формирование заявки под конкретного исполнителя не исключено, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Но она добавляет, что Росреестр мог недоработать документы по закупке или его сотрудники допустили ошибки при формировании документации, а у всех [включенных в условия аукциона] требований действительно есть какое-то технологическое или экономическое обоснование, которое в заявке почему-то отсутствует. Несмотря на то что проекты заявок на закупки проходят множество согласований, ошибки в формулировании техзадания и т. п. все равно регулярно случаются у всех субъектов закупок, обращает внимание адвокат.
Заказчики предпочитают покупать инфраструктурные решения комплектами под ключ, в том числе шкафы и источники бесперебойного питания, именно поэтому Росреестр мог проводить такую масштабную закупку, рассуждает генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. Базовый элемент такой инфраструктуры – это коммуникационный шкаф, который включает в себя оборудование (коммутаторы, сервера, контроллеры и т. п.) и инженерную часть – шкаф, источники бесперебойного питания и системы удаленного управления питанием (smart PDU), перечисляет он.
Реализовать задачи, указанные в тендерной документации, под силу небольшому числу компаний: это та же «Ланит интеграция», «Национальные технологии», «Прайм груп», «РТК информационная безопасность», «Рубитех», «Ростелеком» и еще несколько игроков рынка, полагает генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. С учетом размера контракта каждая компания из списка должна привлечь банковскую гарантию для выполнения закупки, для компаний из этого списка это под силу, подчеркивает он.
Исхода может быть два, говорит Барабаш. Заказчик может подчиниться требованиям ФАС, раздробить закупку на несколько отдельных и провести процедуру определения поставщиков повторно либо оспорить решение антимонопольного органа в суде, говорит она. Росреестр действительно вправе обжаловать решение ФАС в суде, соглашается Токарева. Чаще всего, по ее словам, госорганы идут до конца, то есть подают заявления о признании решений недействительными, проходят все инстанции вплоть до кассации и Верховного суда.
Если Росреестр успешно оспорит решение ФАС во всех инстанциях, то он продолжит закупку, если проиграет, то ему придется устранять все нарушения, учтенные ФАС, и провести повторную закупку, заключила Токарева.