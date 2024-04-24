ФАС нашла нарушения в закупке Росреестром оборудования на 6,9 млрд рублей

«Ланит интеграция» 10 апреля подала жалобу в ФАС на закупку Росеестра, проведенную в формате электронного аукциона. Первым внимание на это обратил профильный портал CNews. Интегратор попросил службу объявить недействительным контракт ведомства на закупку оборудования для усовершенствования ИКТ-инфраструктуры с использованием средств обхода блокировок. В своей жалобе «Ланит интеграция» указывала на многочисленные нарушения со стороны Росреестра. В частности, компания обратила внимание ФАС на неверно сформированные условия закупки: искусственное укрупнение лота с включенными услугами и товарами, тесно не связанными между собой. Податель жалобы указывает на то, что часть работ, услуг и товаров может быть предоставлена различными поставщиками, а в заявке отсутствует обоснование связанности этих услуг и работ.