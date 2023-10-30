ФАС добилась от мобильных операторов отмены платы за раздачу интернета

ФАС добилась от мобильных операторов отмены платы за раздачу интернетаО готовности исполнить решение регулятора сообщили три из четырех компаний
Три оператора из «большой четверки» – «Мегафон», «Билайн» и Tele2 – в ближайшее время отменят плату за раздачи интернета с мобильных телефонов абонентов, сообщила пресс-служба ФАС. «В сентябре 2023 г. ведомство выдало “большой четверке” операторов сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В результате трое из четырех операторов сообщили о готовности его исполнения», – сообщила 30 октября ФАС.
В сентябре ФАС заявляла, что установила «признаки нарушения антимонопольного законодательства» в введении плат за раздачу интернета операторами «большой четверки» – помимо «Мегафона», «Билайна» и Tele2 признаки нарушений обнаружили и у МТС. В действиях всех компаний ФАС выявила признаки нарушения запрета на злоупотребление доминирующим положением в виде навязывания невыгодных условий договора контрагенту.
После этого МТС «уведомила ФАС России об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов», указано в сообщении службы.
«Ведомости» направили запрос в ФАС о возможных дальнейших действиях регулятора в связи с заявлением МТС. В пресс-службе оператора проигнорировали запрос «Ведомостей».
Представители «Мегафона», «Билайна» и Tele2 подтвердили информацию о планах отменить плату за раздачу мобильного интернета.
«На всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета плата за тетеринг (раздачу интернета с мобильного устройства. – “Ведомости”) будет отменена с 1 декабря 2023 г.», – заявил «Ведомостям» представитель «Билайна». По плате на тарифах с безлимитным мобильным интернетом оператор пообещал предоставить информацию до 1 декабря 2023 г. «В настоящий момент мы оцениваем сроки на техническую реализацию решений, связанных с обеспечением оптимальной нагрузки на ресурсы сети», — добавил представитель «Билайна».
Представитель «Мегафона» заявил, что платная раздача интернета появилась на новых тарифах оператора в апреле 2023 г., но в общем массиве всех тарифных планов «Мегафона» их число невелико. «Мы не будем вводить плату за раздачу интернета на тех тарифах, в которых она изначально подключалась без дополнительной платы. На новых тарифных линейках мы также учтем требования ФАС и сохраним такие предложения для клиентов, в рамках которых услуга по раздаче интернета не будет отдельно тарифицироваться», – отметил представитель «Мегафона».
«Tele2 представила в ФАС информацию об исполнении предупреждений. С 22 ноября раздача интернета с мобильных устройств станет бесплатной для новых подключений абонентов, с 19 декабря — для всех действующих клиентов», — отметил представитель Tele2.
Возможная ответственность МТС, если ФАС признает оператора виновным в навязывании невыгодных условий абонентам, действительно невелика: для компании штраф может составить 300 000-500 000 руб., отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Но в этом случае также возможно привлечение МТС по другим фактам нарушения закона о конкуренции, где предусмотрены уже более серьезные санкции, добавил юрист.
По словам собеседника в одном из крупных операторов, МТС, в отличие от всех остальных компаний, имеет большое количество тарифов с платной раздачей интернета и потеря этой опции для оператора существеннее, чем возможные штрафы ФАС и репутационные риски.
Плата за раздачу интернета — не принципиальный вопрос с точки зрения экономики операторов, рассуждает отраслевой эксперт, аналитик Telegram-канала @abloud62 Алексей Бойко. Однако в связи с тем, что на операторов тяжелным финансовым бременем легли проблемы с закупками иностранного оборудования, требования властей по хранению пользовательского трафика в соответствии с «законом Яровой» и обязательства по покрытию сетями территорий вдоль автотрасс, компании стремятся использовать любые возможности по увеличению доходов, говорит он.
«Мобильные операторы сами себя загнали в кабалу, когда соревновались “бицепсами” – безлимитными тарифными планами. В текущей ситуации с уходом зарубежных производителей оборудования и отсутствием отечественных аналогов, а также ростом нагрузки на операторские сети они вынуждены были искать компромисс», — соглашается гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Операторы все равно будут искать возможность «обрезать» раздачу трафика, считает эксперт. «Учитывая, что она видна им на программном уровне, они могут минимизировать скоростные характеристики, что сделает раздачу технологически невыгодной», — отмечает Кусков.
Впрочем, непонятно, почему антимонопольное ведомство вмешивается в работу коммерческих операторов на высококонкурентном рынке, отмечает Бойко. «Разве операторы не вправе брать деньги за оказываемые ими услуги, в том числе вводя плату за ранее бесплатные услуги?» – заметил он. ФАС должна избирать позицию арбитра, а не обвинителя, согласен Кусков.
Если исходить из того, что введение платы за раздачу интернета было попыткой операторов ограничить рост трафика, чтобы сохранить качество связи в отсутствии возможности наращивания технических мощностей, то компании, по сути, действовали в интересах всех абонентов, рассуждает Бойко. «В этом случае действия ФАС могут привести к снижению качества услуг», — предупредил эксперт.