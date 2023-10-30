ФАС добилась от мобильных операторов отмены платы за раздачу интернета

Представитель «Мегафона» заявил, что платная раздача интернета появилась на новых тарифах оператора в апреле 2023 г., но в общем массиве всех тарифных планов «Мегафона» их число невелико. «Мы не будем вводить плату за раздачу интернета на тех тарифах, в которых она изначально подключалась без дополнительной платы. На новых тарифных линейках мы также учтем требования ФАС и сохраним такие предложения для клиентов, в рамках которых услуга по раздаче интернета не будет отдельно тарифицироваться», – отметил представитель «Мегафона».