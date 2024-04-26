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Байден заявил, что будет рад провести дебаты с Трампом

Ведомости

Президент США Джо Байден готов провести дебаты с экс-главой государства Дональдом Трампом в рамках выборной кампании. Об этом американский лидер заявил в прямом эфире SiriusXM в интервью радиоведущему Говарду Стерну.

«Я не знаю, когда [состоятся дебаты]. Я рад подискутировать с ним», – сказал президент (цитата Reuters).

Как отмечает The Hill, часовое интервью Байдена стало для многих неожиданностью, поскольку оно было анонсировано только утром 26 апреля. Разговор затронул не только темы президентства, но и многие вопросы личной жизни, включая гибель его первой жены и их дочери в автокатастрофе. Издание сообщает также, что в прошлом Стерн был дружен с Трампом, но с тех пор стал откровенным критиком экс-главы государства.

Ранее Байден отказался дебатировать с предполагаемым кандидатом от республиканской партии Трампом, заявив, что его участие будет зависеть от «поведения» соперника, пишет Bloomberg. Экс-президент США заявлял, что был бы готов пообщаться с оппонентом «в любое время, в любом месте». Однако национальный комитет республиканской партии сообщил, что кандидат не будет участвовать в дискуссии, организованной беспартийной комиссией по президентским дебатам, обвинив ее в предвзятости, отмечает агентство.

26 апреля The Hill со ссылкой на данные американского института общественного мнения Гэллапа (Gallup) писал, что средний рейтинг одобрения Байдена опустился ниже рейтинга любого другого президента в новейшей истории Штатов в тот же период президентства. В среднем Байден получил 38,7% одобрения работы в 13-м квартале своего правления в период с 20 января по 19 апреля. В тот же период средний рейтинг одобрения работы бывшего президента Дональда Трампа составлял 46,8%, бывшего президента Барака Обамы – 45,9%, а экс-президента Джорджа Буша-младшего – 51%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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