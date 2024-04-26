Байден заявил, что будет рад провести дебаты с Трампом

Как отмечает The Hill, часовое интервью Байдена стало для многих неожиданностью, поскольку оно было анонсировано только утром 26 апреля. Разговор затронул не только темы президентства, но и многие вопросы личной жизни, включая гибель его первой жены и их дочери в автокатастрофе. Издание сообщает также, что в прошлом Стерн был дружен с Трампом, но с тех пор стал откровенным критиком экс-главы государства.