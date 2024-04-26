Роберт Кеннеди-младший назвал поддержку Украины со стороны США преступлением
Военная поддержка Украины со стороны США является преступлением, поскольку это привело к гибели большого количества людей – жертвами конфликта с украинской стороны могли стать до 600 000 военных. Об этом заявил Роберт Кеннеди-младший, который планирует принять участие в выборах президента США в качестве независимого кандидата, в интервью программе The World Over ведущего Раймонда Арройо.
Кеннеди отметил, что Россия была готова положить конец конфликту в 2022 г., мирное соглашение уже было практически подписано между сторонами, однако президент США Джо Байден отправил бывшего британского премьера Бориса Джонсона на Украину, чтобы сорвать переговоры, что и было сделано.
«Я вчера читал, что, возможно, 600 000 украинских молодых людей [солдат] умерли, и [умерли] напрасно. То, что мы сделали, это преступление», – заявил он.
Кеннеди также подчеркнул отсутствие каких-либо доказательств того, что Россия планирует завоевать Европу. Москва не хочет, чтобы ракетные системы США находились на столь близком от нее расстоянии, поэтому и началась спецоперация, добавил он. Также Кеннеди напомнил про минские соглашения, которые были одобрены Россией, и что президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал выполнить эти соглашения и заключить мир, что позволило ему получить большинство голосов избирателей. Однако в итоге он отказался от подписания этих соглашений под давлением Виктории Нуланд из госдепа и правых радикалов в украинском правительстве.
«Россию три раза пытались захватить через Украину, в последний раз это был Гитлер», – сказал Кеннеди.
Также Кеннеди рассказал о том, как США перед вторжением в Ирак заявили, что Саддам Хусейн якобы обладает химическим оружием, хотя власти заранее знали, что это не соответствует действительности. По его мнению, в отношении России распространяются ложные обвинения по похожей схеме. Сейчас власти США, продолжил он, работают над тем, чтобы военные конфликты в мире продолжались, поскольку это приносит материальную выгоду крупным корпорациям, таким как Blackrock, которой, в частности, принадлежит Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin, Boeing и другие активы из сферы ОПК.
«Она получает те деньги, которые выделяются Украине, они не идут на Украину, они идут к Blackrock. У Blackrock также есть контракт на реконструкцию Украины после завершения войны», – пояснил он. В ответ ведущий заметил, что Blackrock зарабатывает на всем, что связано с конфликтом.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Киеву воевать с Россией. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва от переговоров не отказывалась, в то время как президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, подписав соответствующий указ в октябре 2022 г.