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Роберт Кеннеди-младший назвал поддержку Украины со стороны США преступлением

Ведомости

Военная поддержка Украины со стороны США является преступлением, поскольку это привело к гибели большого количества людей – жертвами конфликта с украинской стороны могли стать до 600 000 военных. Об этом заявил Роберт Кеннеди-младший, который планирует принять участие в выборах президента США в качестве независимого кандидата, в интервью программе The World Over ведущего Раймонда Арройо.

Кеннеди отметил, что Россия была готова положить конец конфликту в 2022 г., мирное соглашение уже было практически подписано между сторонами, однако президент США Джо Байден отправил бывшего британского премьера Бориса Джонсона на Украину, чтобы сорвать переговоры, что и было сделано.

«Я вчера читал, что, возможно, 600 000 украинских молодых людей [солдат] умерли, и [умерли] напрасно. То, что мы сделали, это преступление», – заявил он.

Кеннеди также подчеркнул отсутствие каких-либо доказательств того, что Россия планирует завоевать Европу. Москва не хочет, чтобы ракетные системы США находились на столь близком от нее расстоянии, поэтому и началась спецоперация, добавил он. Также Кеннеди напомнил про минские соглашения, которые были одобрены Россией, и что президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал выполнить эти соглашения и заключить мир, что позволило ему получить большинство голосов избирателей. Однако в итоге он отказался от подписания этих соглашений под давлением Виктории Нуланд из госдепа и правых радикалов в украинском правительстве.

«Россию три раза пытались захватить через Украину, в последний раз это был Гитлер», – сказал Кеннеди.

Также Кеннеди рассказал о том, как США перед вторжением в Ирак заявили, что Саддам Хусейн якобы обладает химическим оружием, хотя власти заранее знали, что это не соответствует действительности. По его мнению, в отношении России распространяются ложные обвинения по похожей схеме. Сейчас власти США, продолжил он, работают над тем, чтобы военные конфликты в мире продолжались, поскольку это приносит материальную выгоду крупным корпорациям, таким как Blackrock, которой, в частности, принадлежит Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin, Boeing и другие активы из сферы ОПК.

«Она получает те деньги, которые выделяются Украине, они не идут на Украину, они идут к Blackrock. У Blackrock также есть контракт на реконструкцию Украины после завершения войны», – пояснил он. В ответ ведущий заметил, что Blackrock зарабатывает на всем, что связано с конфликтом.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Киеву воевать с Россией. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва от переговоров не отказывалась, в то время как президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, подписав соответствующий указ в октябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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