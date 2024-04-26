Кеннеди также подчеркнул отсутствие каких-либо доказательств того, что Россия планирует завоевать Европу. Москва не хочет, чтобы ракетные системы США находились на столь близком от нее расстоянии, поэтому и началась спецоперация, добавил он. Также Кеннеди напомнил про минские соглашения, которые были одобрены Россией, и что президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал выполнить эти соглашения и заключить мир, что позволило ему получить большинство голосов избирателей. Однако в итоге он отказался от подписания этих соглашений под давлением Виктории Нуланд из госдепа и правых радикалов в украинском правительстве.