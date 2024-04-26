Гуцул заявила о срыве попытки ее задержания в аэропорту Кишинева

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в то время как Санду считает РФ одной из главных угроз для Молдавии.