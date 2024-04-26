Гуцул заявила о срыве попытки ее задержания в аэропорту Кишинева
Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, которые встретили ее по прилету в аэропорт Кишинева, о срыве попытке ее задержания правоохранителями, пишет ТАСС.
Политик прибыла в столицу республики рейсом из Стамбула, где участвовала в заседании административного совета союза муниципалитетов тюркского мира. До этого она находилась с визитом в России.
По словам Гуцул, по прилету в Кишинев ее «планировали задержать», но отказались, когда между полицией и ожидавшими снаружи сторонниками начались стычки. Правоохранители даже вывели пассажиров из терминала, объяснив это «объявленной тревогой» из-за якобы найденного «подозрительного объекта», сообщает агентство. После этого Гуцул под конвоем была выведена с территории аэропорта, а пассажирам разрешили вернуться в здание.
В Молдавии против Гуцул возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в получении незаконного финансирования от политической партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд республики признал ее незаконной). 24 апреля стало известно, что прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии передала дело в суд. Гуцул назвала его сфабрикованным и инициированным по указанию президента республики Майи Санду.
Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в то время как Санду считает РФ одной из главных угроз для Молдавии.
В апреле глава Гагаузии предупредила, что обратится за помощью ко всем, включая власти России, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости автономной территории. Она подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе республики, но будет принимать меры в случае ее объединения с Румынией.