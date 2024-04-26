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Гуцул заявила о срыве попытки ее задержания в аэропорту Кишинева

Ведомости

Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, которые встретили ее по прилету в аэропорт Кишинева, о срыве попытке ее задержания правоохранителями, пишет ТАСС.

Политик прибыла в столицу республики рейсом из Стамбула, где участвовала в заседании административного совета союза муниципалитетов тюркского мира. До этого она находилась с визитом в России.

По словам Гуцул, по прилету в Кишинев ее «планировали задержать», но отказались, когда между полицией и ожидавшими снаружи сторонниками начались стычки. Правоохранители даже вывели пассажиров из терминала, объяснив это «объявленной тревогой» из-за якобы найденного «подозрительного объекта», сообщает агентство. После этого Гуцул под конвоем была выведена с территории аэропорта, а пассажирам разрешили вернуться в здание.

В Молдавии против Гуцул возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в получении незаконного финансирования от политической партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд республики признал ее незаконной). 24 апреля стало известно, что прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии передала дело в суд. Гуцул назвала его сфабрикованным и инициированным по указанию президента республики Майи Санду.

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Гуцул выступает за развитие отношений с Россией, в то время как Санду считает РФ одной из главных угроз для Молдавии.

В апреле глава Гагаузии предупредила, что обратится за помощью ко всем, включая власти России, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости автономной территории. Она подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе республики, но будет принимать меры в случае ее объединения с Румынией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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