В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста вступления в партию до 16 лет

Ранее 26 апреля «Ведомости» писали, что в системе политических ценностей российской молодежи сегодня наиболее значимыми являются мир (так говорят 70,7%), справедливость (69,8%), безопасность (68%), права человека (67,3%), законность (63,8%), свобода (59,7%) и порядок (57,7%). Наименее значимыми же ценностями являются: национализм (12,6%), традиционность (22,1%) и коллективизм (25,7%). Такой вывод сделан в монографии «Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи», которая была издана при поддержке близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Монография вышла под редакцией руководителя созданного два месяца назад департамента просветительской деятельности ЭИСИ профессора МГУ Антонины Селезневой и профессора МГУ Сергея Перевезенцева.