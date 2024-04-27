Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста вступления в партию до 16 лет

Ведомости

В Госдуму планируется внести законопроект о снижении минимального возраста вступления в партию с 18 до 16 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если и сама молодежь, умная и грамотная, выражает готовность к конструктивной политической деятельности – зачем ее ограничивать искусственными возрастными рамками? В члены партии – с 16 лет! Такой законопроект сегодня вносим в Госдуму», – написал Нилов в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке также указано, что реализация инициативы позволит «вовлечь как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов, что будет способствовать развитию партийно-политической системы страны».

В случае одобрения закона, он может вступить в силу со дня его официального опубликования.

Ранее 26 апреля «Ведомости» писали, что в системе политических ценностей российской молодежи сегодня наиболее значимыми являются мир (так говорят 70,7%), справедливость (69,8%), безопасность (68%), права человека (67,3%), законность (63,8%), свобода (59,7%) и порядок (57,7%). Наименее значимыми же ценностями являются: национализм (12,6%), традиционность (22,1%) и коллективизм (25,7%). Такой вывод сделан в монографии «Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи», которая была издана при поддержке близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Монография вышла под редакцией руководителя созданного два месяца назад департамента просветительской деятельности ЭИСИ профессора МГУ Антонины Селезневой и профессора МГУ Сергея Перевезенцева.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных