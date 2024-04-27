В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста вступления в партию до 16 лет
В Госдуму планируется внести законопроект о снижении минимального возраста вступления в партию с 18 до 16 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если и сама молодежь, умная и грамотная, выражает готовность к конструктивной политической деятельности – зачем ее ограничивать искусственными возрастными рамками? В члены партии – с 16 лет! Такой законопроект сегодня вносим в Госдуму», – написал Нилов в своем Telegram-канале.
В пояснительной записке также указано, что реализация инициативы позволит «вовлечь как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов, что будет способствовать развитию партийно-политической системы страны».
В случае одобрения закона, он может вступить в силу со дня его официального опубликования.
Ранее 26 апреля «Ведомости» писали, что в системе политических ценностей российской молодежи сегодня наиболее значимыми являются мир (так говорят 70,7%), справедливость (69,8%), безопасность (68%), права человека (67,3%), законность (63,8%), свобода (59,7%) и порядок (57,7%). Наименее значимыми же ценностями являются: национализм (12,6%), традиционность (22,1%) и коллективизм (25,7%). Такой вывод сделан в монографии «Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи», которая была издана при поддержке близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Монография вышла под редакцией руководителя созданного два месяца назад департамента просветительской деятельности ЭИСИ профессора МГУ Антонины Селезневой и профессора МГУ Сергея Перевезенцева.