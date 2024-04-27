Хуситы заявили об уничтожении американского дрона MQ-9 Reaper
Йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, заявление опубликовано в Telegram.
Кроме того, по словам Сариа, силы хуситов нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Он заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий. США потерю дрона пока не подтвердили.
26 апреля хуситы также сообщили об атаке на израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе, назвав операцию успешной.
Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют израильские суда и корабли, идущие в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас».
На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.