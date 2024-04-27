МИД Италии вызовет посла России из-за передачи активов Ariston «Газпрому»

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно указу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH). Указ вступил в силу с момента публикации.