Песков: предпосылок для переговоров РФ и Украины нет из-за позиции Киева
Предпосылки для переговоров России и Украины сейчас отсутствуют из-за их неприятия Киевом, поэтому спецоперация продолжится. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, ибо так же всем понятно и хорошо известна позиция Украины, неприятия каких-либо переговоров, поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.
Пескова также попросили прокомментировать статью немецкой Die Welt о подробностях мирного соглашения, которое представители России и Украины разработали и представили в Стамбуле в 2022 г. По данным газеты, Киев отказался от сделки после того, как Россия выдвинула дополнительные условия, в том числе, требование сделать русский вторым официальным языком на Украине.
«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжить и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. <...> Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», – отметил Песков.
Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Украина «загнала себя в угол» отказом от переговоров под давлением Запада и теперь оказалась в сложном положении. При этом РФ, подчеркнул президент, готова к обсуждению ситуации.
После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.