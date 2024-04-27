Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: предпосылок для переговоров РФ и Украины нет из-за позиции Киева

Ведомости

Предпосылки для переговоров России и Украины сейчас отсутствуют из-за их неприятия Киевом, поэтому спецоперация продолжится. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, ибо так же всем понятно и хорошо известна позиция Украины, неприятия каких-либо переговоров, поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.

Пескова также попросили прокомментировать статью немецкой Die Welt о подробностях мирного соглашения, которое представители России и Украины разработали и представили в Стамбуле в 2022 г. По данным газеты, Киев отказался от сделки после того, как Россия выдвинула дополнительные условия, в том числе, требование сделать русский вторым официальным языком на Украине.

«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжить и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. <...> Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», – отметил Песков.

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Украина «загнала себя в угол» отказом от переговоров под давлением Запада и теперь оказалась в сложном положении. При этом РФ, подчеркнул президент, готова к обсуждению ситуации.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных