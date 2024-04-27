Песков: предпосылок для переговоров РФ и Украины нет из-за позиции Киева

«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжить и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. <...> Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», – отметил Песков.