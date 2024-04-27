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Российские средства ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29, Су-25 и 1659 дронов

Ведомости

За период с 20 по 27 апреля российские системы ПВО сбили МиГ-29, Су-25, 1659 беспилотников, снаряды РСЗО различного типа и другие цели. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов», – сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы РФ уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град», а также пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и «Оса-АКМ» и две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18. В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля российские дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 БПЛА в небе над Краснодарским краем. Кроме того, были уничтожены два беспилотника над Крымским полуостровом.

27 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил западным партнерам Украины, что в зоне боев складывается сложная ситуация для украинской армии. Соответствующее заявление Сырский сделал во время выступления на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он также упомянул о «неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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