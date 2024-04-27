Российские средства ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29, Су-25 и 1659 дронов
За период с 20 по 27 апреля российские системы ПВО сбили МиГ-29, Су-25, 1659 беспилотников, снаряды РСЗО различного типа и другие цели. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов», – сказано в сообщении.
В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы РФ уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град», а также пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и «Оса-АКМ» и две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18. В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля российские дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 БПЛА в небе над Краснодарским краем. Кроме того, были уничтожены два беспилотника над Крымским полуостровом.
27 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил западным партнерам Украины, что в зоне боев складывается сложная ситуация для украинской армии. Соответствующее заявление Сырский сделал во время выступления на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он также упомянул о «неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике».