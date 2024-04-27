Российские средства ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29, Су-25 и 1659 дронов

В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы РФ уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град», а также пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и «Оса-АКМ» и две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18. В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих.