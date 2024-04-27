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Главком ВСУ заявил западным партнерам о сложной ситуации в зоне боев

Ведомости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил западным партнерам Украины, что в зоне боев складывается сложная ситуация для украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению», – сказано в сообщении. 

Соответствующее заявление Сырский сделал во время выступления на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он также упомянул о «неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике». 

24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Документ подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, а также конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.

Байден также заявил, что США возобновят поставки оружия Украине «в течение нескольких часов» и направят пакет вооружений на сумму $1 млрд. В его состав вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение. 

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами. Поставить истребители может Бельгия, передача начнется до конца этого года. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что поставки будут осуществляться с учетом получения от Вашингтона новых самолетов F-35, чтобы «не подорвать собственную обороноспособность» королевства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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