Главком ВСУ заявил западным партнерам о сложной ситуации в зоне боев
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил западным партнерам Украины, что в зоне боев складывается сложная ситуация для украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению», – сказано в сообщении.
Соответствующее заявление Сырский сделал во время выступления на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он также упомянул о «неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике».
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Документ подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, а также конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.
Байден также заявил, что США возобновят поставки оружия Украине «в течение нескольких часов» и направят пакет вооружений на сумму $1 млрд. В его состав вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами. Поставить истребители может Бельгия, передача начнется до конца этого года. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что поставки будут осуществляться с учетом получения от Вашингтона новых самолетов F-35, чтобы «не подорвать собственную обороноспособность» королевства.