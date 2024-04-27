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СМИ: бомбы США показали неэффективность на Украине из-за российских средств РЭБ

Ведомости

Американские ракеты большой дальности GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) показали свою неэффективность на Украине из-за используемых российской армией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает польский портал Interia.

По данным портала, GLSDB – специальные ракеты большой дальности для пусковых установок американской конструкции. Украинцы первыми получили их в свой арсенал в феврале 2024 г.

О том, что поставленные США бомбы оказались бесполезны на практике, заявил заместитель секретаря Пентагона по закупкам Уильям Лапланте. На конференции Global Security Forum он рассказал, что одно из американских вооружений, отправленных на Украину, оказалось неудачным после испытаний в бою.

«Несмотря на то, что он не сказал, о каком оружии конкретно идет речь, предполагается, что речь идет именно о ракетах GLSDB», – говорится в материале.

Отмечается, что ракеты работают на основе GPS-навигации. Одной из причин неэффективности их применения ВСУ Лапланте называет российские электромагнитные помехи.

Министерство обороны США подтвердило намерение передать Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB в конце января 2024 г. Посол России в США Анатолий Антонов тогда заявил, что подтверждение факта передачи Украине очередной партии дальнобойных боеприпасов перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта.

27 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил западным партнерам Украины, что в зоне боев складывается сложная ситуация для украинской армии. Он также упомянул о «неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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