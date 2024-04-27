СМИ: бомбы США показали неэффективность на Украине из-за российских средств РЭБ

О том, что поставленные США бомбы оказались бесполезны на практике, заявил заместитель секретаря Пентагона по закупкам Уильям Лапланте. На конференции Global Security Forum он рассказал, что одно из американских вооружений, отправленных на Украину, оказалось неудачным после испытаний в бою.