Посольство РФ назвало условие возврата к переговорам с Индонезией о Су-35

«Могу сказать, что если Индонезия снова хочет закупить самолеты "Сухой", <...> мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры по этому поводу», – сказал он во время брифинга для прессы.