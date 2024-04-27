Посольство РФ назвало условие возврата к переговорам с Индонезией о Су-35
Посольство РФ заявило о готовности вернуться в переговорам по закупке Су-35 Индонезией, если она сама выразит желание. Об этом заявил военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов, его цитирует журнал Tempo.
«Могу сказать, что если Индонезия снова хочет закупить самолеты "Сухой", <...> мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры по этому поводу», – сказал он во время брифинга для прессы.
Как пишет издание, в 2018 г. заключенный контракт оценивался в $1,14 млрд. Процесс остановился на этапе согласования с министерством торговли Индонезии, а в 2021 г. ведомство сообщило, что соглашение так и не было реализовано. Тогда начальник штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо объяснил это нехваткой средств из бюджета.
В 2020 г. Bloomberg сообщил, что власти США пообещали ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Именно эти угрозы, по словам источника из Белого дома, и обусловили пересмотр намерений индонезийских властей. По аналогичной причине Индонезия отказалась и от сделки с Китаем по покупке патрульных катеров за $200 млн.