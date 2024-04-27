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Посольство РФ назвало условие возврата к переговорам с Индонезией о Су-35

Ведомости

Посольство РФ заявило о готовности вернуться в переговорам по закупке Су-35 Индонезией, если она сама выразит желание. Об этом заявил военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов, его цитирует журнал Tempo.

«Могу сказать, что если Индонезия снова хочет закупить самолеты "Сухой", <...> мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры по этому поводу», – сказал он во время брифинга для прессы.

Как пишет издание, в 2018 г. заключенный контракт оценивался в $1,14 млрд. Процесс остановился на этапе согласования с министерством торговли Индонезии, а в 2021 г. ведомство сообщило, что соглашение так и не было реализовано. Тогда начальник штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо объяснил это нехваткой средств из бюджета.

В 2020 г. Bloomberg сообщил, что власти США пообещали ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Именно эти угрозы, по словам источника из Белого дома, и обусловили пересмотр намерений индонезийских властей. По аналогичной причине Индонезия отказалась и от сделки с Китаем по покупке патрульных катеров за $200 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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