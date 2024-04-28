Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения ситуации в Газе странам БРИКС
Россия предоставила Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) площадку для разъяснения странам БРИКС позиции по гуманитарной ситуации в Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини.
«Я нахожусь в Москве, чтобы принять участие во встрече БРИКС по Ближнему Востоку на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных посланников. Я получил приглашение выступить на мероприятии и для этого прилетел из Нью-Йорка», – цитирует агентство Лаззарини.
По его словам, он намерен предупредить членов БРИКС о последствиях запрета деятельности БАПОР в зоне конфликта на фоне кризиса в Газе. Лаззарини подчеркнул, что это ограничит возможности мирового сообщества «совместно реагировать на текущий беспрецедентный гуманитарный кризис».
Лаззарини заявил, что БАПОР сталкивается с давлением со стороны правительства Израиля, которое призывает расформировать агентство и прекратить его работу в Газе.
29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
24 апреля стало известно, что правительство Германии решило возобновить сотрудничество с БАПОР. Решение было принято после проведения ООН проверки деятельности организации из-за заявлений Израиля о причастности некоторых сотрудников БАПОР к атакам «Хамаса». По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что Израилю еще предстоит подтвердить обвинения в причастности сотни работников агентства к террористических группировкам.
9 марта пресс-служба МИД Швеции сообщала, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля. Решение о возобновлении выплат было принято с учетом острой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Кроме того, БАПОР согласилось на проведение независимого аудита и пообещало усилить контроль над персоналом.