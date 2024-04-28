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Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения ситуации в Газе странам БРИКС

Ведомости

Россия предоставила Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) площадку для разъяснения странам БРИКС позиции по гуманитарной ситуации в Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини.

«Я нахожусь в Москве, чтобы принять участие во встрече БРИКС по Ближнему Востоку на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных посланников. Я получил приглашение выступить на мероприятии и для этого прилетел из Нью-Йорка», – цитирует агентство Лаззарини.

По его словам, он намерен предупредить членов БРИКС о последствиях запрета деятельности БАПОР в зоне конфликта на фоне кризиса в Газе. Лаззарини подчеркнул, что это ограничит возможности мирового сообщества «совместно реагировать на текущий беспрецедентный гуманитарный кризис».

Лаззарини заявил, что БАПОР сталкивается с давлением со стороны правительства Израиля, которое призывает расформировать агентство и прекратить его работу в Газе.

29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.

24 апреля стало известно, что правительство Германии решило возобновить сотрудничество с БАПОР. Решение было принято после проведения ООН проверки деятельности организации из-за заявлений Израиля о причастности некоторых сотрудников БАПОР к атакам «Хамаса». По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что Израилю еще предстоит подтвердить обвинения в причастности сотни работников агентства к террористических группировкам.

9 марта пресс-служба МИД Швеции сообщала, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля. Решение о возобновлении выплат было принято с учетом острой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Кроме того, БАПОР согласилось на проведение независимого аудита и пообещало усилить контроль над персоналом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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