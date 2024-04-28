Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения ситуации в Газе странам БРИКС

«Я нахожусь в Москве, чтобы принять участие во встрече БРИКС по Ближнему Востоку на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных посланников. Я получил приглашение выступить на мероприятии и для этого прилетел из Нью-Йорка», – цитирует агентство Лаззарини.