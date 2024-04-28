Axios: вице-президентом США при Трампе может стать губернатор Северной Дакоты

26 апреля The Hill со ссылкой на данные американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup) писал, что средний рейтинг одобрения Байдена опустился ниже рейтинга любого другого президента в новейшей истории Штатов в тот же период президентства. В среднем Байден получил 38,7% одобрения работы в 13-м квартале своего правления в период с 20 января по 19 апреля. В тот же период средний рейтинг одобрения работы Трампа составлял 46,8%.