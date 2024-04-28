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Axios: вице-президентом США при Трампе может стать губернатор Северной Дакоты

Ведомости

Губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам может стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Как сообщили четыре собеседника, знакомых с ситуацией, сотрудники избирательного штаба Трампа считают, что Бергам был бы надежным кандидатом и смог бы привлечь умеренных избирателей.

Также об интересе к губернатору говорит тот факт, что он вместе с супругой был приглашен Трампом на семейный пасхальный бранч, сообщили Axios два источника. По информации собеседников портала, потенциальному президенту США нравятся в Бергаме сдержанное поведение и его губернаторский опыт.

Очередные президентские выборы в США должны состояться 5 ноября. О выдвижении своей кандидатуры действующий глава государства Джо Байден объявил в апреле прошлого года. 26 апреля он заявил, что готов провести дебаты со своим соперником Трампом. Тот в ответ предложил провести дебаты в любом месте, в любое время.

26 апреля The Hill со ссылкой на данные американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup) писал, что средний рейтинг одобрения Байдена опустился ниже рейтинга любого другого президента в новейшей истории Штатов в тот же период президентства. В среднем Байден получил 38,7% одобрения работы в 13-м квартале своего правления в период с 20 января по 19 апреля. В тот же период средний рейтинг одобрения работы Трампа составлял 46,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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