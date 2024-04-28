Axios: вице-президентом США при Трампе может стать губернатор Северной Дакоты
Губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам может стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Как сообщили четыре собеседника, знакомых с ситуацией, сотрудники избирательного штаба Трампа считают, что Бергам был бы надежным кандидатом и смог бы привлечь умеренных избирателей.
Также об интересе к губернатору говорит тот факт, что он вместе с супругой был приглашен Трампом на семейный пасхальный бранч, сообщили Axios два источника. По информации собеседников портала, потенциальному президенту США нравятся в Бергаме сдержанное поведение и его губернаторский опыт.
Очередные президентские выборы в США должны состояться 5 ноября. О выдвижении своей кандидатуры действующий глава государства Джо Байден объявил в апреле прошлого года. 26 апреля он заявил, что готов провести дебаты со своим соперником Трампом. Тот в ответ предложил провести дебаты в любом месте, в любое время.
26 апреля The Hill со ссылкой на данные американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup) писал, что средний рейтинг одобрения Байдена опустился ниже рейтинга любого другого президента в новейшей истории Штатов в тот же период президентства. В среднем Байден получил 38,7% одобрения работы в 13-м квартале своего правления в период с 20 января по 19 апреля. В тот же период средний рейтинг одобрения работы Трампа составлял 46,8%.