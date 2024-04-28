В подполье заявили о ликвидации 14 иностранных наемников после удара по Николаеву
Вооруженные силы России уничтожили 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву, пишет «РИА Новости» со ссылкой на координатора городского подполья Сергея Лебедева.
«По наблюдениям сопротивления, не менее 14 погибших увезли в сторону морга в <...> микрорайоне Намыв», – заявил Лебедев, не уточнив гражданство убитых наемников.
Координатор подполья также рассказал, что ранения после удара ВС России получили восемь наемников, которые были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Удар, по информации Лебедева, был нанесен по отелям «Ривьера» и «Хелен», где остановились иностранные наемники. Среди них были англоязычные военные, добавил он.
Ранее 28 апреля в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.