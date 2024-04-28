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В подполье заявили о ликвидации 14 иностранных наемников после удара по Николаеву

Ведомости

Вооруженные силы России уничтожили 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву, пишет «РИА Новости» со ссылкой на координатора городского подполья Сергея Лебедева.

«По наблюдениям сопротивления, не менее 14 погибших увезли в сторону морга в <...> микрорайоне Намыв», – заявил Лебедев, не уточнив гражданство убитых наемников.

Координатор подполья также рассказал, что ранения после удара ВС России получили восемь наемников, которые были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Удар, по информации Лебедева, был нанесен по отелям «Ривьера» и «Хелен», где остановились иностранные наемники. Среди них были англоязычные военные, добавил он.

Ранее 28 апреля в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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