В подполье заявили о ликвидации 14 иностранных наемников после удара по Николаеву

Ранее 28 апреля в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.