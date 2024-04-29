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Telegram заблокировал собиравший данные бот ГУР Украины

Ведомости

Боты главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заблокированы в мессенджере Telegram, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Руководство платформы, как отмечает украинская разведка, «необоснованно заблокировало» ряд официальных ботов. 

«Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало. Несмотря на блокировку нашего бота – ваши персональные данные в безопасности!» – говорится в сообщении.

Telegram ранее отключил несколько украинских ботов, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. Платформа заблокировала чат-бот минцифры, куда предлагалось отправлять координаты российской техники или военных, писало издание «Страна.ua».

24 апреля основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Он также рассказал, что Telegram получает официальные письма от Apple по теме «общих новостных/пропагандистских каналов», которые указывают на то, что «некоторые изменения здесь могут быть неизбежны», по крайней мере для пользователей, получающих доступ к мессенджеру на iPhone с украинских SIM-карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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