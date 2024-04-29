Telegram заблокировал собиравший данные бот ГУР Украины
Боты главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заблокированы в мессенджере Telegram, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Руководство платформы, как отмечает украинская разведка, «необоснованно заблокировало» ряд официальных ботов.
«Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало. Несмотря на блокировку нашего бота – ваши персональные данные в безопасности!» – говорится в сообщении.
Telegram ранее отключил несколько украинских ботов, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. Платформа заблокировала чат-бот минцифры, куда предлагалось отправлять координаты российской техники или военных, писало издание «Страна.ua».
24 апреля основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Он также рассказал, что Telegram получает официальные письма от Apple по теме «общих новостных/пропагандистских каналов», которые указывают на то, что «некоторые изменения здесь могут быть неизбежны», по крайней мере для пользователей, получающих доступ к мессенджеру на iPhone с украинских SIM-карт.