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Дуров: Telegram банит аккаунты, собирающие координаты для нанесения ударов

Ведомости

Telegram банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия – поэтому, пожалуйста, сообщайте нам о таких каналах/ботах, если вы их видите», – добавил Дуров.

Он также сообщил, что Telegram получает официальные письма от Apple по теме «общих новостных/пропагандистских каналов», которые указывают на то, что «некоторые изменения здесь могут быть неизбежны», по крайней мере для пользователей, получающих доступ к мессенджеру на iPhone с украинских SIM-карт.

«Чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений. Если бы это зависело только от нас, мы бы всегда давали нашим пользователям то, о чем они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать свои собственные решения. Однако это не всегда зависит от нас», – резюмировал основатель Telegram.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 17 апреля, Дуров заявил, что наибольшему давлению Telegram подвергается не со стороны правительств разных стран, а со стороны Apple и Google. «Когда заходит речь о свободе слова, по сути, эти две компании могут подвергать цензуре все, что вы можете прочитать или к чему можете получить доступ на своем смартфоне», – заявил Дуров.

Как отметил сооснователь Telegram, Apple и Google «четко дали понять», что если мессенджер не будет соблюдать так называемые рекомендации, то платформа будет удалена из магазинов приложений. По его словам, проблема заключается не в самих правилах, а в их интерпретации и применении. Дуров уточнил, что в этом вопросе корпорации не идут на компромиссы, и признал, что иногда команде приходится удалять некоторый контент в Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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