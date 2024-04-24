Дуров: Telegram банит аккаунты, собирающие координаты для нанесения ударов
Telegram банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
«Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия – поэтому, пожалуйста, сообщайте нам о таких каналах/ботах, если вы их видите», – добавил Дуров.
Он также сообщил, что Telegram получает официальные письма от Apple по теме «общих новостных/пропагандистских каналов», которые указывают на то, что «некоторые изменения здесь могут быть неизбежны», по крайней мере для пользователей, получающих доступ к мессенджеру на iPhone с украинских SIM-карт.
«Чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений. Если бы это зависело только от нас, мы бы всегда давали нашим пользователям то, о чем они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать свои собственные решения. Однако это не всегда зависит от нас», – резюмировал основатель Telegram.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 17 апреля, Дуров заявил, что наибольшему давлению Telegram подвергается не со стороны правительств разных стран, а со стороны Apple и Google. «Когда заходит речь о свободе слова, по сути, эти две компании могут подвергать цензуре все, что вы можете прочитать или к чему можете получить доступ на своем смартфоне», – заявил Дуров.
Как отметил сооснователь Telegram, Apple и Google «четко дали понять», что если мессенджер не будет соблюдать так называемые рекомендации, то платформа будет удалена из магазинов приложений. По его словам, проблема заключается не в самих правилах, а в их интерпретации и применении. Дуров уточнил, что в этом вопросе корпорации не идут на компромиссы, и признал, что иногда команде приходится удалять некоторый контент в Telegram.