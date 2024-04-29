Politico: Молдавия нашла «энергетический рычаг» для воссоединения с Приднестровьем
Власти Молдавии рассматривают вариант использования «энергетического рычага» для свержения властей непризнанного Приднестровья, но такое решение может привести к гуманитарному кризису, пишет газета Politico.
Молдавия впервые за три десятилетия может разорвать энергетическую связь с Приднестровьем, власти страны считают, что у нее наконец-то появились рычаги, чтобы «выгнать» Россию, которая поддерживает республику, указывает издание. Кишинев получает энергоносители из РФ по сниженным тарифам через Приднестровье, а в регион взамен поступают «сотни миллионов евро в год», говорится в материале.
Однако в последние годы Молдавия идет по европейскому пути, а Брюссель «предложил миллионы евро» и дополнительные возможности для поставок энергоносителей в рамках многолетнего процесса подготовки страны к членству в ЕС.
«Молдавия больше не зависит от Приднестровья. Что касается газа, мы покупаем газ на международном рынке. Что касается электроэнергии, мы строим высоковольтные линии, чтобы соединить себя с Румынией», – сказал газете министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.
Министр энергетики страны Виктор Парликов в то же время заявил, что в республике признают, что электроэнергию в Приднестровье покупают не потому, что «должны это делать, а потому, что альтернативой является ввержение региона в гуманитарный кризис».
Чиновники при этом согласны, что пришло время «положить конец тупику, в котором живут несколько поколений». У республики есть «сильный стимул к мирной реинтеграции страны», сказал Попшой.
Приднестровье, по словам Парликова, зависит от бесплатного газа, «как от наркотиков», а Молдавия также «подсела» на льготные энергоносители. В непризнанной республике работает принадлежащая России Кучурганская электростанция – крупнейший источник энергии в Молдавии, отмечает газета. Она поставляет около четырех пятых всей электроэнергии страны в обмен на сотни миллионов евро в год. Покупая электроэнергию в Приднестровье, Кишинев, «по сути, финансировал сепаратизм» в собственной стране, считает Парликов.
Президентские и парламентские выборы, которые пройдут в октябре, станут критическим моментом для молдаван при определении своего будущего, пишет Politico.