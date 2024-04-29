Politico: Молдавия нашла «энергетический рычаг» для воссоединения с Приднестровьем

Молдавия впервые за три десятилетия может разорвать энергетическую связь с Приднестровьем, власти страны считают, что у нее наконец-то появились рычаги, чтобы «выгнать» Россию, которая поддерживает республику, указывает издание. Кишинев получает энергоносители из РФ по сниженным тарифам через Приднестровье, а в регион взамен поступают «сотни миллионов евро в год», говорится в материале.