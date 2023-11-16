МИД: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года
Молдавия не выполнила ни одной договоренности, достигнутой с «Газпромом» в 2021 г. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Галузин, передает «РИА Новости».
«Был подписан соответствующий протокол [в 2021 г.]. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», – отметил Галузин.
Замглавы МИД напомнил, что в октябре 2021 г. по итогам переговоров российская сторона фактически приняла все предложения Кишинева. Кроме того, Москва не раз доказывала готовность учитывать интересы Молдавии в газовой сфере, добавил он.
Галузин обратил внимание, что отчет аудита, на котором основывается Кишинев, когда говорит о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам. Он отметил, что слова президента Молдавии Майи Санду о том, что ее не беспокоит отсутствие согласования отчета аудита, «ничего не меняют».
По данным «Газпрома», долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. В то же время минэнерго Молдавии в начале сентября объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. Санду утверждала, что аудит проводился «признанными в этой области международными компаниями».
Лидер Молдавии также возложила на РФ вину за сокращение поставок газа, конфликт на Украине и якобы попытки свергнуть правительство в Кишиневе. Она заявила, что у Молдавии не осталось общих тем для обсуждения с Россией. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения Санду враньем. «У нас огромное количество обязательств и проектов. Возможно, просто Майя Санду себя не ассоциирует с Молдавией», – сказала она.