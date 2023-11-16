МИД: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

Лидер Молдавии также возложила на РФ вину за сокращение поставок газа, конфликт на Украине и якобы попытки свергнуть правительство в Кишиневе. Она заявила, что у Молдавии не осталось общих тем для обсуждения с Россией. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения Санду враньем. «У нас огромное количество обязательств и проектов. Возможно, просто Майя Санду себя не ассоциирует с Молдавией», – сказала она.