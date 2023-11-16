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МИД: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

Ведомости

Молдавия не выполнила ни одной договоренности, достигнутой с «Газпромом» в 2021 г. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Галузин, передает «РИА Новости».

«Был подписан соответствующий протокол [в 2021 г.]. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», – отметил Галузин.

Замглавы МИД напомнил, что в октябре 2021 г. по итогам переговоров российская сторона фактически приняла все предложения Кишинева. Кроме того, Москва не раз доказывала готовность учитывать интересы Молдавии в газовой сфере, добавил он.

Галузин обратил внимание, что отчет аудита, на котором основывается Кишинев, когда говорит о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам. Он отметил, что слова президента Молдавии Майи Санду о том, что ее не беспокоит отсутствие согласования отчета аудита, «ничего не меняют».

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По данным «Газпрома», долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. В то же время минэнерго Молдавии в начале сентября объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. Санду утверждала, что аудит проводился «признанными в этой области международными компаниями».

После этого российская сторона заявила, что в «Молдовагазе» не согласовали отчет аудита долга Молдавии за газ из-за сомнений в его достоверности и независимости. Санду отметила, что решение наблюдательного совета «Молдовагаза» ее не удивило, поскольку «Газпром» является акционером компании.

Лидер Молдавии также возложила на РФ вину за сокращение поставок газа, конфликт на Украине и якобы попытки свергнуть правительство в Кишиневе. Она заявила, что у Молдавии не осталось общих тем для обсуждения с Россией. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения Санду враньем. «У нас огромное количество обязательств и проектов. Возможно, просто Майя Санду себя не ассоциирует с Молдавией», – сказала она.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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