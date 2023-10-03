Министр энергетики Молдавии: республика ждет хорошую цену на газ от «Газпрома»
Молдавия не отказалась от идеи работы с «Газпромом», республика ждет хорошую цену на закупки газа у российской компании. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов в интервью порталу NewsMaker.
«Я не исключаю, что "Газпром" будет искать возможность поставлять в Молдову газ и на правый берег, но по лучшим ценам. И у нас будет возможность выбирать. <...> На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья», – сказал министр.
Парликов добавил, что если Молдавии предложат «хорошую цену и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это [возобновление поставок] возможно».
2 октября Молдавия объявила об отказе закупать газ у «Газпрома». Парликов заявил, что Молдавии удалось найти альтернативный источник для покупки газа на европейском рынке, причем по более низкой цене, чем та, которая была указана в контрактах с российской компанией.
Осенью 2021 г. «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично – к спотовым ценам на газ в Европе. Председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан отмечал, что «по правилам энергетического рынка республики поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки «Газпрома».
В «Газпроме» заявляли, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. 6 сентября минэнерго Молдавии сообщило, что правительство республики по итогам аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из заявленных российской компанией $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму.