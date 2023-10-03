Министр энергетики Молдавии: республика ждет хорошую цену на газ от «Газпрома»

«Я не исключаю, что "Газпром" будет искать возможность поставлять в Молдову газ и на правый берег, но по лучшим ценам. И у нас будет возможность выбирать. <...> На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья», – сказал министр.