Молдавия объявила об отказе закупать газ у «Газпрома»
Молдавия больше не будет закупать газ у «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов.
«Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Парликов отметил, что Молдавии удалось найти альтернативный источник для покупки газа на европейском рынке, причем по более низкой цене, чем та, которая была указана в контрактах с «Газпромом».
О том, что молдавские поставщики и потребители могут отказаться от поставок «Газпрома», если найдут более выгодного поставщика, в ноябре 2022 г. сообщал председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
В октябре 2021 г. «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Чебан напомнил, что, «по правилам энергетического рынка республики, поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки «Газпрома».