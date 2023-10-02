Молдавия объявила об отказе закупать газ у «Газпрома»

В октябре 2021 г. «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Чебан напомнил, что, «по правилам энергетического рынка республики, поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки «Газпрома».