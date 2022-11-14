В Молдавии заявили о праве на отказ от газа из РФ в пользу более выгодного поставщика

На следующий день стало известно, что США выделят Молдавии почти $50 млн на обеспечение энергобезопасности. Ранее в стране ужесточили меры по экономии газа и электроэнергии. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%. 13 ноября Кабмин Молдавии потребовал утвердить меры по экономии электроэнергии.