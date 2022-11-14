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В Молдавии заявили о праве на отказ от газа из РФ в пользу более выгодного поставщика

Ведомости

Молдавские поставщики и потребители могут отказаться от поставок «Газпрома», если найдут более выгодного поставщика, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Действующий между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» контракт на поставку природного газа рассчитан на пять лет. Его расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами, и в соответствии с определенными процедурами. По правилам энергетического рынка республики, поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки «Газпрома», – написал он.

Публикации Чебана предшествовало заявление главы комиссии молдавского парламента по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы о том, что республика найдет другого поставщика газа уже в следующем году.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. 

Ранее Чебан сообщал об очередном снижении стоимости российского газа в ноябре до $821,58 за тысячу куб. м с $1031 за тысячу куб. м. в октябре. До этого власти Молдавии сообщили о сокращении «Газпромом» поставок на 30% — из суточного объема в 8,06 млн куб. м компания подтвердила 5,7 млн куб. м.

Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. 1 ноября президент страны Майя Санду предупредила о риске для республики остаться без газа и электроэнергии зимой на фоне энергокризиса. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».

На следующий день стало известно, что США выделят Молдавии почти $50 млн на обеспечение энергобезопасности. Ранее в стране ужесточили меры по экономии газа и электроэнергии. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%. 13 ноября Кабмин Молдавии потребовал утвердить меры по экономии электроэнергии.

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Ранее по теме: «Молдовагаз» ответил на предупреждение «Газпрома» о прекращении поставок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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