В Молдавии сообщили об очередном снижении стоимости российского газа
Стоимость российского газа для Молдавии в ноябре, согласно предварительным расчетам, снизится до $821,58 за тысячу куб. м, сообщил в своем Telegram-канале глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.
«Газпром» подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдову из расчета 5,7 млн кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО «Молдовагаз» $821,58 за тысячу кубометров», — написал Чебан.
В октябре стоимость российского природного газа для Молдавии составила $1031 за тысячу куб. м. В конце сентября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил Молдавии поставки газа на октябрь с ограничением в 30% – из суточного объема в 8,06 млн куб. м подтверждено 5,7 млн куб. м.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе.