В Молдавии сообщили об очередном снижении стоимости российского газа

В октябре стоимость российского природного газа для Молдавии составила $1031 за тысячу куб. м. В конце сентября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил Молдавии поставки газа на октябрь с ограничением в 30% – из суточного объема в 8,06 млн куб. м подтверждено 5,7 млн куб. м.