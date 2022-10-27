Газета
Общество

В Молдавии допустили веерные отключения электроэнергии с ноября

Ведомости

В Молдавии могут возникнуть проблемы с электричеством, сейчас власти страны обсуждают варианты веерных отключений электроэнергии. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TV8. 

«Риск отключения электроэнергии существует, это весьма вероятно. Если мы вынуждены будет пойти на эти меры, то отключения не будут массовыми, они будут таргетированными», — сказал он (цитата по «Интерфакс»). 

Спыну добавил, что Кишинев и другие крупные города отключение электроэнергии затронет в последнюю очередь. Он уточнил, что такая ситуация может возникнуть только в том случае, если Молдавская ГРЭС перестанет поставлять электроэнергию на правый берег Днестра.

По его словам, проблемы могут возникнуть с 1 ноября, все будет зависеть от поставок энергоносителя «Газпромом». Если компания не будет предоставлять газ Молдавии, то за энергоносителем придется обратиться к другим странам Европы, что будет «существенно дороже». В связи с дефицитом электроэнергии в стране Спыну призвал жителей Молдавии экономить ее. 

В начале октября «Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае нарушения обязательств по оплате до 20 октября. Вместе с тем с октября компания сократила поставки газа в Молдавию на 30%. Неделю назад компания «Молдовагаз» сообщила, что рассчиталась с «Газпромом» за сентябрь. Однако ранее сегодня глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал ТАСС, что в ноябре «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в страну.  

Ранее Спыну сообщил, что на этот случай Молдавия закупила 10 млн куб. м газа, которые будут храниться в хранилищах Украины. Спустя несколько дней он предупредил жителей о возможном дефиците электроэнергии в стране. По словам вице-премьера, проблемы с электричеством могут возникнуть из-за сокращения объемов поставок газа «Газпромом» и атак на украинскую инфраструктуру.

10 октября стало известно, что Украина перестала поставлять электроэнергию в Молдавию. В связи с этим страна стала получать весь объем электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Однако 21 октября администрация Приднестровья также заявила, что из-за проблем с поставками газа с 24 октября вынуждена будет сократить экспорт электроэнергии на правый берег Днестра с 70 до 27%. С 1 ноября он уменьшится до 23%. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных