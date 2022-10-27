В Молдавии допустили веерные отключения электроэнергии с ноября

В начале октября «Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае нарушения обязательств по оплате до 20 октября. Вместе с тем с октября компания сократила поставки газа в Молдавию на 30%. Неделю назад компания «Молдовагаз» сообщила, что рассчиталась с «Газпромом» за сентябрь. Однако ранее сегодня глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал ТАСС, что в ноябре «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в страну.