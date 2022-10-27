В Молдавии допустили веерные отключения электроэнергии с ноября
В Молдавии могут возникнуть проблемы с электричеством, сейчас власти страны обсуждают варианты веерных отключений электроэнергии. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TV8.
«Риск отключения электроэнергии существует, это весьма вероятно. Если мы вынуждены будет пойти на эти меры, то отключения не будут массовыми, они будут таргетированными», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Спыну добавил, что Кишинев и другие крупные города отключение электроэнергии затронет в последнюю очередь. Он уточнил, что такая ситуация может возникнуть только в том случае, если Молдавская ГРЭС перестанет поставлять электроэнергию на правый берег Днестра.
По его словам, проблемы могут возникнуть с 1 ноября, все будет зависеть от поставок энергоносителя «Газпромом». Если компания не будет предоставлять газ Молдавии, то за энергоносителем придется обратиться к другим странам Европы, что будет «существенно дороже». В связи с дефицитом электроэнергии в стране Спыну призвал жителей Молдавии экономить ее.
В начале октября «Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае нарушения обязательств по оплате до 20 октября. Вместе с тем с октября компания сократила поставки газа в Молдавию на 30%. Неделю назад компания «Молдовагаз» сообщила, что рассчиталась с «Газпромом» за сентябрь. Однако ранее сегодня глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал ТАСС, что в ноябре «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Ранее Спыну сообщил, что на этот случай Молдавия закупила 10 млн куб. м газа, которые будут храниться в хранилищах Украины. Спустя несколько дней он предупредил жителей о возможном дефиците электроэнергии в стране. По словам вице-премьера, проблемы с электричеством могут возникнуть из-за сокращения объемов поставок газа «Газпромом» и атак на украинскую инфраструктуру.
10 октября стало известно, что Украина перестала поставлять электроэнергию в Молдавию. В связи с этим страна стала получать весь объем электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Однако 21 октября администрация Приднестровья также заявила, что из-за проблем с поставками газа с 24 октября вынуждена будет сократить экспорт электроэнергии на правый берег Днестра с 70 до 27%. С 1 ноября он уменьшится до 23%.
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