В Молдавии заявили о риске остаться зимой без газа и электроэнергии

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна впервые закупила электроэнергию в Румынии. Стоимость закупки оказалась в два раза дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. До этого он сообщал об ужесточении мер по экономии газа и электроэнергии в стране. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее, чем на 30%.