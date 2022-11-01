В Молдавии заявили о риске остаться зимой без газа и электроэнергии
На фоне энергетического кризиса, который переживает Молдавия, страна может зимой остаться без газа и электроэнергии, заявила президент республики Майя Санду, передает «РИА Новости».
«Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества», — сказала Санду во время выступления перед парламентом Румынии. Она заявила, что для жителей Молдавии тариф на газ вырос в шесть раз за последний год. Этот показатель оказался в два раза выше, чем в Румынии, отметила Санду. «Ситуация с электричеством не менее серьезная», — добавила президент.
Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), являлась крупным источником энергии для Молдавии. Но 21 октября президент ПМР Вадим Красносельский заявил о сокращении поставок электроэнергии в Молдавию.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна впервые закупила электроэнергию в Румынии. Стоимость закупки оказалась в два раза дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. До этого он сообщал об ужесточении мер по экономии газа и электроэнергии в стране. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее, чем на 30%.