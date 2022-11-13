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Экономика

Кабмин Молдавии потребовал утвердить меры по экономии электроэнергии

Ведомости

Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии потребовала, чтобы местные власти утвердили план мер по снижению потребления электроэнергии, сделать это необходимо в пятидневный срок, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного публичного управления в пятидневный срок примут план мероприятий, применимых на территориальном уровне, которые будут способствовать снижению энергопотребления», — говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии, как отмечается, будут снижать «путем отключения уличного освещения в течение дня, а именно с 7.00 до 17.00 (8.00—18.00 мск)». Отчеты о мониторинге мероприятий по экономии электричества власти намерены публиковать до 15-го числа каждого месяца.

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1 ноября президент Молдавии Майя Санду предупредила о риске для республики остаться без газа и электроэнергии зимой на фоне энергокризиса. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна впервые закупила электроэнергию в Румынии. Стоимость закупки оказалась в два раза дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. До этого он сообщал об ужесточении мер по экономии газа и электроэнергии в стране. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.

В ноябре молдавское представительство Агентства США по международному развитию (USAID) сообщило о работе с правительством республики над выделением почти $50 млн на закупку электроэнергии и обеспечение энергобезопасности.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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