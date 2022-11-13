Кабмин Молдавии потребовал утвердить меры по экономии электроэнергии
Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии потребовала, чтобы местные власти утвердили план мер по снижению потребления электроэнергии, сделать это необходимо в пятидневный срок, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
«Комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного публичного управления в пятидневный срок примут план мероприятий, применимых на территориальном уровне, которые будут способствовать снижению энергопотребления», — говорится в сообщении.
Потребление электроэнергии, как отмечается, будут снижать «путем отключения уличного освещения в течение дня, а именно с 7.00 до 17.00 (8.00—18.00 мск)». Отчеты о мониторинге мероприятий по экономии электричества власти намерены публиковать до 15-го числа каждого месяца.
1 ноября президент Молдавии Майя Санду предупредила о риске для республики остаться без газа и электроэнергии зимой на фоне энергокризиса. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна впервые закупила электроэнергию в Румынии. Стоимость закупки оказалась в два раза дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. До этого он сообщал об ужесточении мер по экономии газа и электроэнергии в стране. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.
В ноябре молдавское представительство Агентства США по международному развитию (USAID) сообщило о работе с правительством республики над выделением почти $50 млн на закупку электроэнергии и обеспечение энергобезопасности.