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Экономика

Приднестровье обратилось к РФ из-за отбора газа Молдавией

Ведомости

Власти Приднестровья обратились к России с целью решить проблему с газом, поставки которого сократились в результате его отбора Молдавией, сообщил глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев, передают «РИА Новости».

Как рассказал Игнатьев, 1 ноября были отправлены обращения в адрес президента РФ Владимира Путина, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, а также «Газпрома».

«Мы предлагали несколько моделей решения проблем. Ждем реакции РФ и готовности к тому, чтобы проработать оптимальные механизмы выхода из этой сложной ситуации», — сообщил он. Игнатьев отметил, что в Приднестровье считают сокращение поставок российского газа из Молдавии в республику «грубым нарушением договора между «Газпромом» и «Молдовагазом».

Ранее «Молдовагаз» сообщил о сокращении поставок газа из России с 1 ноября, при этом из общего количества в 5,7 млн кубометров газа, поставляемых российской компанией «Газпром», Молдавия будет получать 3,4 млн, а Приднестровье — 2,3 млн в сутки.

1 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Приднестровья Вадима Красносельского сообщил, что власти республики обвинили Молдавию в нарушении договорных обязательств при решении сократить поставки российского газа в ноябре на 40%. На фоне дефицита газа Красносельский предложил продлить до 1 декабря режим чрезвычайного положения в экономике. 21 октября в Приднестровье было приостановлено производство на крупнейших предприятиях — Молдавском металлургическом заводе и Рыбницком цементном комбинате.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных