Приднестровье обратилось к РФ из-за отбора газа Молдавией

«Мы предлагали несколько моделей решения проблем. Ждем реакции РФ и готовности к тому, чтобы проработать оптимальные механизмы выхода из этой сложной ситуации», — сообщил он. Игнатьев отметил, что в Приднестровье считают сокращение поставок российского газа из Молдавии в республику «грубым нарушением договора между «Газпромом» и «Молдовагазом».