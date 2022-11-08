Приднестровье обратилось к РФ из-за отбора газа Молдавией
Власти Приднестровья обратились к России с целью решить проблему с газом, поставки которого сократились в результате его отбора Молдавией, сообщил глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев, передают «РИА Новости».
Как рассказал Игнатьев, 1 ноября были отправлены обращения в адрес президента РФ Владимира Путина, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, а также «Газпрома».
«Мы предлагали несколько моделей решения проблем. Ждем реакции РФ и готовности к тому, чтобы проработать оптимальные механизмы выхода из этой сложной ситуации», — сообщил он. Игнатьев отметил, что в Приднестровье считают сокращение поставок российского газа из Молдавии в республику «грубым нарушением договора между «Газпромом» и «Молдовагазом».
Ранее «Молдовагаз» сообщил о сокращении поставок газа из России с 1 ноября, при этом из общего количества в 5,7 млн кубометров газа, поставляемых российской компанией «Газпром», Молдавия будет получать 3,4 млн, а Приднестровье — 2,3 млн в сутки.
1 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Приднестровья Вадима Красносельского сообщил, что власти республики обвинили Молдавию в нарушении договорных обязательств при решении сократить поставки российского газа в ноябре на 40%. На фоне дефицита газа Красносельский предложил продлить до 1 декабря режим чрезвычайного положения в экономике. 21 октября в Приднестровье было приостановлено производство на крупнейших предприятиях — Молдавском металлургическом заводе и Рыбницком цементном комбинате.