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Политика

США выделят Молдавии почти $50 млн на обеспечение энергобезопасности

Ведомости

Молдавское представительство Агентства США по международному развитию (USAID) сообщило о работе с правительством республики над выделением почти $50 млн на закупку электроэнергии и обеспечение энергобезопасности. Об этом сообщается на странице представительства в Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией).

«USAID сотрудничает с правительством Молдавии с целью принятия поправки к существующему соглашению о целях развития (DOAG), которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии», – говорится в сообщении.

Поправка также разблокирует выделение еще $19,5 млн для укрепления энергобезопасности Молдавии и снижения ее зависимости от поставок из России. 

Вчера, 1 ноября, президент Молдавии Майя Санду предупредила о риске для республики остаться без газа и электроэнергии зимой на фоне энергокризиса. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна впервые закупила электроэнергию в Румынии. Стоимость закупки оказалась в два раза дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. До этого он сообщал об ужесточении мер по экономии газа и электроэнергии в стране. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.

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Ранее по теме: В Молдавии заявили о риске остаться зимой без газа и электроэнергии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных