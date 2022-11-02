США выделят Молдавии почти $50 млн на обеспечение энергобезопасности
Молдавское представительство Агентства США по международному развитию (USAID) сообщило о работе с правительством республики над выделением почти $50 млн на закупку электроэнергии и обеспечение энергобезопасности. Об этом сообщается на странице представительства в Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией).
«USAID сотрудничает с правительством Молдавии с целью принятия поправки к существующему соглашению о целях развития (DOAG), которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии», – говорится в сообщении.
Поправка также разблокирует выделение еще $19,5 млн для укрепления энергобезопасности Молдавии и снижения ее зависимости от поставок из России.
Вчера, 1 ноября, президент Молдавии Майя Санду предупредила о риске для республики остаться без газа и электроэнергии зимой на фоне энергокризиса. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна впервые закупила электроэнергию в Румынии. Стоимость закупки оказалась в два раза дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. До этого он сообщал об ужесточении мер по экономии газа и электроэнергии в стране. В частности, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.
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