Санду: «Молдовагаз» может выплатить «Газпрому» только $9 млн
«Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» $9 млн вместо заявленных российской компанией более $700 млн. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду.
«У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" $9 млн, но не около $700 млн», – сказала она в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.
При этом в начале сентября минэнерго Молдавии сообщило, что правительство республики готово выплатить $8,6 млн «Газпрому».
В «Газпроме» заявляли, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. В российской компании утверждали, что продолжают получать и исполнять ежесуточные заявки на поставку газа от «Молдовагаза», несмотря на отказ Молдавии от закупок у российской компании.
При этом министр энергетики страны Виктор Парликов уточнял, что республика не отказалась от идеи работы с «Газпромом», а ждет хорошую цену на закупки газа у российской компании.