Санду: «Молдовагаз» может выплатить «Газпрому» только $9 млн

В «Газпроме» заявляли, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. В российской компании утверждали, что продолжают получать и исполнять ежесуточные заявки на поставку газа от «Молдовагаза», несмотря на отказ Молдавии от закупок у российской компании.