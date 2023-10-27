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Санду: «Молдовагаз» может выплатить «Газпрому» только $9 млн

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«Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» $9 млн вместо заявленных российской компанией более $700 млн. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду.

«У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" $9 млн, но не около $700 млн», – сказала она в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

При этом в начале сентября минэнерго Молдавии сообщило, что правительство республики готово выплатить $8,6 млн «Газпрому».

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В «Газпроме» заявляли, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. В российской компании утверждали, что продолжают получать и исполнять ежесуточные заявки на поставку газа от «Молдовагаза», несмотря на отказ Молдавии от закупок у российской компании.

При этом министр энергетики страны Виктор Парликов уточнял, что республика не отказалась от идеи работы с «Газпромом», а ждет хорошую цену на закупки газа у российской компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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