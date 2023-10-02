Кремль ожидает продолжения контактов «Газпрома» и Молдавии
Контакты «Газпрома» и Молдавии должны продолжаться из-за долгов перед российской компанией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ республики от закупок российского газа.
«Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между “Газпромом” и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов, но этот диалог должен продолжаться», – рассказал Песков.
Песков также в связи с этим предупредил Молдавию об изменчивости спотового рынка.
«Да, на споте сейчас можно купить газ, причем который в итоге по происхождению скорее всего окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия. Но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, но завтра это будет значительно дороже трубного газа», – считает Песков.
Представитель Кремля затруднился при этом ответить на вопрос, как будет осуществляться газоснабжение Приднестровья, порекомендовав обратиться в сам «Газпром».
2 октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объявил, что страна больше не будет закупать у «Газпрома» газ для «территории, контролируемой конституционными властями». Парликов отметил, что Молдавии удалось найти альтернативный источник для покупки газа на европейском рынке, причем по более низкой цене, чем та, которая была указана в контрактах с «Газпромом».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. 6 сентября минэнерго Молдавии сообщило, что правительство республики по итогам аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, минэнерго не пояснило.