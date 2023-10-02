Кремль ожидает продолжения контактов «Газпрома» и Молдавии

«Да, на споте сейчас можно купить газ, причем который в итоге по происхождению скорее всего окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия. Но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, но завтра это будет значительно дороже трубного газа», – считает Песков.