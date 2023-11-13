«Газпром»: в Молдавии не согласовали отчет аудита о задолженности за газ
«Отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО “Газпром”. Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», – говорится в сообщении.
Члены наблюдательного совета, как следует из сообщения, отметили, что документ не соответствует международным стандартам.
В «Газпроме» заявляли, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. В российской компании утверждали, что продолжают получать и исполнять ежесуточные заявки на поставку газа от «Молдовагаза», несмотря на отказ Молдавии от закупок у российской компании.
Минэнерго Молдавии в начале сентября объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. При этом, как уточнял министр энергетики страны Виктор Парликов, республика не отказалась от идеи работы с «Газпромом», а ждет хорошую цену на закупки газа у российской компании. Молдавский лидер Майя Санду заявляла, что аудит проводился «признанными в этой области международными компаниями» и «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» порядка $9 млн.