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Бизнес

«Газпром»: в Молдавии не согласовали отчет аудита о задолженности за газ

Ведомости

Российский «Газпром» отказался от рассмотрения отчета аудита долга Молдавии за газ, в компании сомневаются в его достоверности и независимости. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«Отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО “Газпром”. Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», – говорится в сообщении.

Члены наблюдательного совета, как следует из сообщения, отметили, что документ не соответствует международным стандартам.

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В «Газпроме» заявляли, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. В российской компании утверждали, что продолжают получать и исполнять ежесуточные заявки на поставку газа от «Молдовагаза», несмотря на отказ Молдавии от закупок у российской компании.

Минэнерго Молдавии в начале сентября объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. При этом, как уточнял министр энергетики страны Виктор Парликов, республика не отказалась от идеи работы с «Газпромом», а ждет хорошую цену на закупки газа у российской компании. Молдавский лидер Майя Санду заявляла, что аудит проводился «признанными в этой области международными компаниями» и «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» порядка $9 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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