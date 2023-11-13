«Газпром»: в Молдавии не согласовали отчет аудита о задолженности за газ

Минэнерго Молдавии в начале сентября объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. При этом, как уточнял министр энергетики страны Виктор Парликов, республика не отказалась от идеи работы с «Газпромом», а ждет хорошую цену на закупки газа у российской компании. Молдавский лидер Майя Санду заявляла, что аудит проводился «признанными в этой области международными компаниями» и «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» порядка $9 млн.