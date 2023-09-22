Министр энергетики Молдавии заявил о праве «Газпрома» разорвать газовый контракт

«Газпром с мая прошлого года имеет законное право разорвать действующий договор. Конечно, мы должны быть готовы к такому развитию событий в любой момент, но делать этого сами не планируем», – сказал министр в интервью телеканалу Vocea Basarabiei (цитата по «Прайму»).