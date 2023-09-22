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Экономика

Министр энергетики Молдавии заявил о праве «Газпрома» разорвать газовый контракт

Ведомости

Российская корпорация «Газпром» имеет право разорвать договор на поставку газа с Кишиневым, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. 

«Газпром с мая прошлого года имеет законное право разорвать действующий договор. Конечно, мы должны быть готовы к такому развитию событий в любой момент, но делать этого сами не планируем», – сказал министр в интервью телеканалу Vocea Basarabiei (цитата по «Прайму»).

При этом, по оценкам министра, прекращение действия договора может привести к повышению цен на электроэнергию и возможной гуманитарной катастрофе на левом берегу Днестра.

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Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 

В сентябре президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании. Парликов отмечал, что Кишинев готов выплатить $8,6 млн из заявленных $709 млн.

«Газпром» не признал аудит, поскольку он был проведен в одностороннем порядке и определен без согласования с российской корпорацией и «Молдовагазом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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