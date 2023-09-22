Министр энергетики Молдавии заявил о праве «Газпрома» разорвать газовый контракт
Российская корпорация «Газпром» имеет право разорвать договор на поставку газа с Кишиневым, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
При этом, по оценкам министра, прекращение действия договора может привести к повышению цен на электроэнергию и возможной гуманитарной катастрофе на левом берегу Днестра.
Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру.
В сентябре президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании. Парликов отмечал, что Кишинев готов выплатить $8,6 млн из заявленных $709 млн.
«Газпром» не признал аудит, поскольку он был проведен в одностороннем порядке и определен без согласования с российской корпорацией и «Молдовагазом».