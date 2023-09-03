Санду заявила об отсутствии многомиллионного долга Молдавии перед «Газпромом»

«Это еще неизвестно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов [перед «Газпромом»] в $800 млн. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу», – сказала президент (цитата по «Молдавским ведомостям»).