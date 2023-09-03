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Экономика

Санду заявила об отсутствии многомиллионного долга Молдавии перед «Газпромом»

Ведомости

Аудиторская проверка не выявила долга компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом» в размере $800 млн, заявила президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщает издание Nokta.

Официальное заявление о результатах аудита, который провели иностранные специалисты, правительство сделает на следующей неделе. Санду заявила, что на переговорах с «Газпромом» перед зимним сезоном 2021 г. российская сторона решила не продлевать контракт «в последний момент», а Москва, по ее словам, хотела «быстро обмануть» молдавскую делегацию.

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«Это еще неизвестно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов [перед «Газпромом»] в $800 млн. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу», – сказала президент (цитата по «Молдавским ведомостям»).

Ранее в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. Сообщалось, что проверка коснется как дочерних компаний предприятия, так и юрлиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой.

В июле Молдавия объявила о завершении аудита. Министр энергетики республики Виктор Парликов тогда сообщил, что его результаты будут представлены после тщательного анализа, и назвал их «интересными». Парликов отметил, что в ходе аудита были выявлены средства, которые необоснованно использовала компания «Молдовагаз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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