Молдавия хочет получать американский СПГ из Греции

До осени 2021 г. Молдавия импортировала исключительно российский газ по контрактам с «Газпромом». В октябре 2021 г. завершилось строительство газопровода Яссы – Унгены – Кишинев, соединяющего газотранспортные системы (ГТС) Молдавии и Румынии. Он позволил импортировать газ в Молдавию из Румынии в объеме до 2,2 млрд куб. м в год. По оценке правительства Молдавии, такой объем покрывает около 60% потребностей Молдавии (включая Приднестровье) в отопительный сезон и 75% – в остальное время года. После запуска газопровода Молдавия начала закупать газ у европейских трейдеров из альтернативных источников. При этом у Молдавии нет своих газовых хранилищ, поэтому закупаемый газ хранится в ПХГ Румынии и Украины.