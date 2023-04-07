Молдавия хочет получать американский СПГ из Греции

Молдавия хочет получать американский СПГ из ГрецииОбъемы поставок вряд ли будут значительными из-за высокой цены
Молдавская госкомпания Energocom подписала рамочный контракт с греческим газовым оператором DEPA в сфере закупок газа. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, передал 7 апреля «Интерфакс».
Соглашение, по словам Парликова, предусматривает возможность поставок в Молдавию регазифицированного сжиженного газа (СПГ), в том числе из США. «Греция является главными воротами на юге Европы для сжиженного природного газа (СПГ), более половины из которого поступает из США», – отметил он. И добавил, что благодаря контракту Молдавия «сможет закупать газ, воспользовавшись выгодными рыночными условиями».
Рамочный контракт был подписан 6 апреля в ходе визита Парликова и исполняющего обязанности директора Energocom Виктора Банзаря в Грецию. «В этот (греческий) терминал трейдеры из региона привозят газ из нескольких географических точек – Востока, США, Африки, и цены здесь выгодные», — сказал Банзари, слова которого приводит пресс-служба Energocom.
Сотрудничество Молдавии и Греции в области газа, по мнению Парликова, также позволит более рационально использовать подземные газовые хранилища (ПХГ) Украины для повышения безопасности газоснабжения Центральной Европы в зимний период.
Парликов также отметил, что Energocom уже имеет опыт использования газового коридора Греция – Болгария – Румыния – Молдавия – Украина. «Опыт Energocom в прошлом сезоне с использованием интерконнектора Греция – Болгария показал целесообразность использования Трансбалканского газопровода в реверсном режиме», – отметил министр.
До осени 2021 г. Молдавия импортировала исключительно российский газ по контрактам с «Газпромом». В октябре 2021 г. завершилось строительство газопровода Яссы – Унгены – Кишинев, соединяющего газотранспортные системы (ГТС) Молдавии и Румынии. Он позволил импортировать газ в Молдавию из Румынии в объеме до 2,2 млрд куб. м в год. По оценке правительства Молдавии, такой объем покрывает около 60% потребностей Молдавии (включая Приднестровье) в отопительный сезон и 75% – в остальное время года. После запуска газопровода Молдавия начала закупать газ у европейских трейдеров из альтернативных источников. При этом у Молдавии нет своих газовых хранилищ, поэтому закупаемый газ хранится в ПХГ Румынии и Украины.
В октябре 2022 г. Energocom и болгарская компания Bulgartransgaz подписали контракт на транспортировку газа через ГТС Болгарии. Президент Болгарии Румен Радев отмечал, что между Болгарией и Румынией ежегодно транспортируется 3 млрд куб. м газа. По его словам, контракт позволит Молдавии иметь доступ к СПГ на терминалах Греции и Турции.
В то же время в октябре 2021 г. Молдавия договорилась о продлении контракта на поставку газа с «Газпромом» на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз». В рамках соглашения «Молдовагаз» также обязался до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. «Газпром» сообщал, что оставляет за собой право прекратить поставки и расторгнуть контракт из-за нарушения «Молдовагазом» обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании задолженности.
Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в апреле 2023 г. отмечал, что контракт с «Газпромом» позволил Молдавии в 2022 г. сэкономить около $420 млн по сравнению с потенциальными расходами при закупках по рыночным ценам. В апреле 2023 г. цена на российский газ для Молдавии составит $673 за 1000 куб. м, пояснял Чебан. В марте она была выше – $1012 за 1000 куб. м.
7 апреля майские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались на уровне $490 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что речь, скорее всего, будет идти о своповых поставках газа. По его словам, сейчас прокачать газ из Греции в Молдавию по «Турецкому потоку» или Трансбалканскому газопроводу «технически невозможно».
«Скорее всего, Молдавия и Греция будут проводить своповые поставки газа от поставщиков СПГ на азербайджанские или российские объемы», – считает аналитик. По мнению Юшкова, в этом случае объем поставок «вряд ли будет большим», поскольку они будут обходиться Молдавии дороже, чем закупка российского трубопроводного газа. В месяцы, когда потребление газа в Молдавии будет небольшим, своповые поставки будут минимальными, добавляет он.