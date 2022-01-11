Почему Молдавия не может оплатить российский газ

Почему Молдавия не может оплатить российский газКишинев попросил «Газпром» о новой отсрочке
Правительство Молдавии снова обратилось в «Газпром» с просьбой дать отсрочку по оплате аванса за январские поставки газа, рассказал на пресс-конференции 11 января вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«Вчера у меня был разговор с [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером, в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумел накопить средства», – сказал он (цитата по ТАСС). Пока же дискуссии с российской компанией по этому вопросу, по словам Спыну, продолжаются.
Проблемы с оплатой текущих поставок были у «Молдовагаза» и в конце 2021 г. В ноябре «Газпром» уведомил Кишинев об отключении газа в случае непоступления платежа за поставки в октябре – ноябре на $74 млн. Для оплаты счетов правительству страны пришлось перечислить «Молдовагазу» недостающие средства из бюджета.
Спыну уточнил, что за декабрьские поставки 2020 г. «Молдовагаз» намерен рассчитаться до конца этой недели. «С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем», – уверяет он. Но для того, чтобы полностью расплатиться с «Газпромом» за получаемый в январе 2022 г. газ, по словам вице-премьера, Молдавии не хватает около 25 млн евро, и он при встрече с Миллером уже обсуждал возможность отмены выплаты аванса за январь.
В противном случае, по его словам, республика может снова столкнуться с энергокризисом, поскольку в декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1000 куб. м, а в январе выросла до $646. 22 октября 2021 г. парламент Молдавии на фоне возможной нехватки газа в стране уже был вынужден ввести в стране на 30 дней режим чрезвычайного положения, предусматривающий режим рационального потребления газа и других энергоресурсов, а также выделение бюджетных средств для ускоренной закупки газа по рыночным ценам.
Вице–премьер пояснил, что цена в январе увеличилась из-за роста спотовых цен в Европе и стоимости нефтепродуктовой корзины, поскольку именно к ним привязано ценообразование по контракту с «Газпромом».
Экс-глава правительства Молдавии Ион Кику обвинил в росте цен команду действующего премьер-министра Натальи Гаврилицы. Он подчеркнул, что «молдавские чиновники сами предложили «Газпрому» формулу ценообразования», по которой рост цены оказался столь значительным. Но Спыну подчеркнул, что Молдавии удалось сэкономить около $330 млн (в сравнении с закупками газа на спотовом рынке) благодаря новому контракту с «Газпромом».
По этому договору, подписанному сторонами в конце октября 2021 г., Молдавия должна полностью расплатиться до 20 января за весь объем газа по поставкам в текущем месяце. То есть часть объемов, таким образом, авансируется молдавской стороной. «На следующей неделе должен собраться наблюдательный совет «Молдовагаза», на котором представители «Газпрома» и молдавского правительства еще раз обсудят этот вопрос», – сказал Спыну. 50% акций «Молдовагаза» принадлежат «Газпрому», еще 35,3% – правительству Молдавии, а 13,44% – непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, которые она передала в управление «Газпрому».
Молдавия ежегодно потребляет около 3 млрд куб. м газа, 1,8 млрд из которых приходится на Приднестровье (там находится крупнейший потребитель в регионе – Молдавская ГРЭС). Ранее источник в отрасли рассказал «Ведомостям», что страна при необходимости может получать от альтернативных поставщиков порядка 1,3–1,5 млрд куб. м газа в год. Но стоимость таких поставок, учитывая текущие спотовые котировки на газ в Европе, все равно окажется значительно выше цен, предлагаемых «Газпромом» в рамках долгосрочного контракта. По данным биржи ICE, 11 января на голландском хабе TTF стоимость февральского фьючерса на газ составляла около $981 за 1000 куб. м. В декабре на фоне дефицита газа в ЕС фьючерсы на январь достигли абсолютного исторического максимума – свыше $2200 за 1000 куб. м.
Прежний долгосрочный контракт «Молдовагаза» с «Газпромом», заключенный еще в 2006 г. и привязанный к нефтяным котировкам, истек в сентябре 2021 г. По нему молдавская сторона платила российскому поставщику около $148 за 1000 куб. м. При этом Кишинев является наиболее проблемным потребителем российского газа в Европе. Общий долг «Молдовагаза» в «Газпроме» оценивали в $709 млн с учетом просрочки.
В октябре стороны после напряженных переговоров заключили новый пятилетний контракт, который начал действовать с 1 ноября. Его важнейшим пунктом стала полная оплата текущих поставок. Цена формируется в конце месяца на следующий, формулу стороны не раскрывают. Новый контракт на 70% привязан к нефтепродуктовой корзине и на 30% – к спотовым ценам на газ в Европе, писал в октябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Такая схема делает газ очень дорогим для Молдавии, но он гораздо дешевле, чем для большинства европейских потребителей», – отмечает старший аналитик BCS Рональд Смит.
«Газпром», по мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, вряд ли вновь пойдет на уступки и пересмотр цены. Он соглашается со Смитом, что даже с учетом существенного роста цены Молдавия покупает газ значительно дешевле текущих спотовых котировок. Эксперт добавил, что зима в этом году достаточно теплая, поэтому критических проблем с отоплением в Молдавии пока не наблюдается. Впрочем, добавляет Гришунин, в конце 2021 г. Молдавская ГРЭС уже была вынуждена увеличить закупки угля.
Стабильное снижение спотовых цен на газ в Европе ниже $1000 за 1000 куб. м начнется не ранее II квартала 2022 г., прогнозирует консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. По мнению эксперта, это произойдет после запуска и выхода на полную мощность двух крупных американских проектов СПГ – Calcasieu Pass на 10 млн т и шестой очереди Sabine Pass на 5,2 млн т. «Также к этому моменту можно ожидать запуска российского газопровода «Северный поток - 2». В этом случае спотовые цены газа могут снизиться до $600-800 за 1000 куб. м», – добавил аналитик.
Представитель «Газпрома» на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».