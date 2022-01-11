Почему Молдавия не может оплатить российский газ

Молдавия ежегодно потребляет около 3 млрд куб. м газа, 1,8 млрд из которых приходится на Приднестровье (там находится крупнейший потребитель в регионе – Молдавская ГРЭС). Ранее источник в отрасли рассказал «Ведомостям», что страна при необходимости может получать от альтернативных поставщиков порядка 1,3–1,5 млрд куб. м газа в год. Но стоимость таких поставок, учитывая текущие спотовые котировки на газ в Европе, все равно окажется значительно выше цен, предлагаемых «Газпромом» в рамках долгосрочного контракта. По данным биржи ICE, 11 января на голландском хабе TTF стоимость февральского фьючерса на газ составляла около $981 за 1000 куб. м. В декабре на фоне дефицита газа в ЕС фьючерсы на январь достигли абсолютного исторического максимума – свыше $2200 за 1000 куб. м.