Молдавия завершила аудит долга перед «Газпромом»

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 г. ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. 29 октября договор продлили на пять лет. Россия согласилась на формулу, которую предложила Молдавия, при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга. Осенью прошлого года в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей — $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. Сообщалось, что проверка коснется как дочерних компаний предприятия, так и юрлиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой.