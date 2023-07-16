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Экономика

Молдавия завершила аудит долга перед «Газпромом»

Ведомости

Власти Молдавии провели аудит накопленного перед «Газпромом» долга, его результаты будут представлены после тщательного анализа, заявил в интервью изданию Ziarul de Gard министр энергетики республики Виктор Парликов.

Глава молдавского ведомства назвал результата проведенного аудита «интересными».

«Результаты аудита уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы примем решение, как дальше будет разрешена ситуация с "Газпромом", – сказал он (цитата по ТАСС). 

Парликов также сообщил, что в ходе аудита выявлены средства, которые необоснованно использовала компания "Молдовагаз".

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В конце августа 2022 г. вице-премьер республики Андрей Спыну по итогам переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил, что Молдавия не успеет провести аудит исторического долга перед «Газпромом» до 1 октября 2022 г. Тогда он указал на необходимость продления срока до 31 марта 2023 г.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 г. ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. 29 октября договор продлили на пять лет. Россия согласилась на формулу, которую предложила Молдавия, при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга. Осенью прошлого года в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей — $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. Сообщалось, что проверка коснется как дочерних компаний предприятия, так и юрлиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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