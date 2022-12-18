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Экономика

Вице-премьер Молдавии заявил о достижении независимости от «Газпрома»

Ведомости

Молдавия перестала быть зависимой от российского газа, стране удается искать альтернативные поставки, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый “Газпромом”. С прошлого года мы обещаем делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мне удалось это сделать», — написал Спыну.

По данным министра, в декабре «Молдовагаз» закупит у госкомпании Energocom 100 млн куб. м газа по средней цене $1108,61 за тысячу кубометров. Как уточнил Спыну, в эту цену включены все затраты: стоимость самого газа, расходы на транспортировку и хранение газа. По его словам, молдавское правительство продолжает увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы. Для потребителей тариф не изменится, добавил Спыну. 

2 ноября компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной, сообщал Спыну. Запасы газа в Молдавии достигли объема в 157 млн кубометров.

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19 ноября Спыну сообщил, что Energocom за неделю закупила еще 30 млн куб. м газа, запасы Молдавии составили 187 млн куб. м газа.  

В начале декабря вице-премьер заявил, что Молдавия обеспечена газом «как минимум на два месяца». Тогда власти республики предупредили, что с 5 декабря засекретят точную информацию об объеме накопленного газа в хранилищах Румынии и Украины и будут публиковать только временной промежуток запасов: на какое время стране хватит накопленного газа.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан на этой неделе отмечал, что компания погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Чебан в середине ноября говорил, что молдавские поставщики и потребители могут отказаться от поставок «Газпрома», если найдут более выгодного поставщика.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна на фоне энергетического кризиса, который переживает Молдавия, может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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