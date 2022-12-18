Вице-премьер Молдавии заявил о достижении независимости от «Газпрома»
Молдавия перестала быть зависимой от российского газа, стране удается искать альтернативные поставки, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый “Газпромом”. С прошлого года мы обещаем делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мне удалось это сделать», — написал Спыну.
По данным министра, в декабре «Молдовагаз» закупит у госкомпании Energocom 100 млн куб. м газа по средней цене $1108,61 за тысячу кубометров. Как уточнил Спыну, в эту цену включены все затраты: стоимость самого газа, расходы на транспортировку и хранение газа. По его словам, молдавское правительство продолжает увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы. Для потребителей тариф не изменится, добавил Спыну.
2 ноября компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной, сообщал Спыну. Запасы газа в Молдавии достигли объема в 157 млн кубометров.
19 ноября Спыну сообщил, что Energocom за неделю закупила еще 30 млн куб. м газа, запасы Молдавии составили 187 млн куб. м газа.
В начале декабря вице-премьер заявил, что Молдавия обеспечена газом «как минимум на два месяца». Тогда власти республики предупредили, что с 5 декабря засекретят точную информацию об объеме накопленного газа в хранилищах Румынии и Украины и будут публиковать только временной промежуток запасов: на какое время стране хватит накопленного газа.
Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан на этой неделе отмечал, что компания погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Чебан в середине ноября говорил, что молдавские поставщики и потребители могут отказаться от поставок «Газпрома», если найдут более выгодного поставщика.