Вице-премьер Молдавии заявил о достижении независимости от «Газпрома»

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан на этой неделе отмечал, что компания погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Чебан в середине ноября говорил, что молдавские поставщики и потребители могут отказаться от поставок «Газпрома», если найдут более выгодного поставщика.