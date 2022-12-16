«Молдовагаз» заявил о погашении задолженности перед «Газпромом» за ноябрь и декабрь
«Молдлвагаз» погасил задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре, написал председатель правления компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 16 декабря 2022 г., АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 г., оплатив ПАО «Газпром» $47,64 млн (более 923 млн леев)», — написал Чебан.
По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря выплаченной молдавским министерством труда и социальной защиты компенсации в размере около 363,46 млн леев.
«Газпром» ранее сообщил, что не будет снижать поставки газа в Молдавию через Украину. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей республики, в «Газпроме» получены.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились.