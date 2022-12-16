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«Молдовагаз» заявил о погашении задолженности перед «Газпромом» за ноябрь и декабрь

Ведомости

«Молдлвагаз» погасил задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре, написал председатель правления компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 16 декабря 2022 г., АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 г., оплатив ПАО «Газпром» $47,64 млн (более 923 млн леев)», — написал Чебан.

По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря выплаченной молдавским министерством труда и социальной защиты компенсации в размере около 363,46 млн леев.

«Газпром» ранее сообщил, что не будет снижать поставки газа в Молдавию через Украину. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей республики, в «Газпроме» получены.

Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились.

Ранее по теме: Власти Молдавии засекретят информацию об объеме накопленного газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных