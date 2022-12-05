Власти Молдавии засекретят информацию об объеме накопленного газа
С 5 декабря Молдавия засекретит точную информацию об объеме накопленного газа в хранилищах Румынии и Украины, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, пишет ТАСС.
«С сегодняшнего дня не будем объявлять, сколько у нас газа в хранилищах Украины и Румынии в запасах по соображениям безопасности», — заявил Спыну.
По его словам, Молдавия обеспечена газом «как минимум на два месяца». Власти республики будут публиковать только временной промежуток запасов: на какое время стране хватит накопленного газа, заявил Спыну. По последним данным, как пишут «РИА Новости», у Молдавии было примерно 250 млн куб. м газа в резерве.
В Молдавии аналогичное решение по засекречиванию информации было принято в отношении электроэнергии. О том, что республика больше не будет публиковать данные о перетоках электроэнергии и состоянии электросетей, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. По ее словам, решение было принято по рекомендации украинской стороны «по соображению безопасности».
Ранее «Газпром» сообщил, что не будет снижать поставки газа в Молдавию через Украину. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдавии, в «Газпроме» получены. В «Газпроме» также обратили внимание «на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа». В случае если нарушения будут фиксироваться дальше, «Газпром» оставляет за собой право на снижение объемов подачи газа или на полное прекращение поставок энергоресурса, подчеркнули в компании.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
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