Власти Молдавии засекретят информацию об объеме накопленного газа

Ранее «Газпром» сообщил, что не будет снижать поставки газа в Молдавию через Украину. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдавии, в «Газпроме» получены. В «Газпроме» также обратили внимание «на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа». В случае если нарушения будут фиксироваться дальше, «Газпром» оставляет за собой право на снижение объемов подачи газа или на полное прекращение поставок энергоресурса, подчеркнули в компании.