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Власти Молдавии засекретят информацию об объеме накопленного газа

Ведомости

С 5 декабря Молдавия засекретит точную информацию об объеме накопленного газа в хранилищах Румынии и Украины, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, пишет ТАСС.

«С сегодняшнего дня не будем объявлять, сколько у нас газа в хранилищах Украины и Румынии в запасах по соображениям безопасности», — заявил Спыну.

По его словам, Молдавия обеспечена газом «как минимум на два месяца». Власти республики будут публиковать только временной промежуток запасов: на какое время стране хватит накопленного газа, заявил Спыну. По последним данным, как пишут «РИА Новости», у Молдавии было примерно 250 млн куб. м газа в резерве.

В Молдавии аналогичное решение по засекречиванию информации было принято в отношении электроэнергии. О том, что республика больше не будет публиковать данные о перетоках электроэнергии и состоянии электросетей, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. По ее словам, решение было принято по рекомендации украинской стороны «по соображению безопасности».

Ранее «Газпром» сообщил, что не будет снижать поставки газа в Молдавию через Украину. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдавии, в «Газпроме» получены. В «Газпроме» также обратили внимание «на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа». В случае если нарушения будут фиксироваться дальше, «Газпром» оставляет за собой право на снижение объемов подачи газа или на полное прекращение поставок энергоресурса, подчеркнули в компании.

22 ноября «Газпром» сообщил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз».

Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».

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Ранее по теме: В Молдавии заявили, что закачивают российский газ в ПХГ Украины для резерва

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных