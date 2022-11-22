«Газпром» зафиксировал оседание на Украине предназначенного для Молдавии газа
«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что «Молдовагаз» в соответствии с контрактом уже оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь.
Компания также предупредила, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.
2 ноября молдавская Energocom закупила 5,6 млн кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной, сообщал Спыну. Запасы газа в Молдавии достигли объема в 157 млн кубометров.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
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