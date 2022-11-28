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«Газпром» решил не снижать поставки газа в Молдавию через Украину

Ведомости

«Газпром» сообщил, что не будет снижать поставки газа в Молдавию через Украину. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдавии, в «Газпроме» получены.

«Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову», — сказано в сообщении.

В «Газпроме» также обратили внимание «на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа». В случае если нарушения будут фиксироваться дальше, «Газпром» оставляет за собой право на снижение объемов подачи газа или на полное прекращение поставок энергоресурса, подчеркнули в компании.

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22 ноября «Газпром» сообщил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании отметили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» в объеме суточной недопоставки.

Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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