«Газпром» решил не снижать поставки газа в Молдавию через Украину
«Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову», — сказано в сообщении.
В «Газпроме» также обратили внимание «на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа». В случае если нарушения будут фиксироваться дальше, «Газпром» оставляет за собой право на снижение объемов подачи газа или на полное прекращение поставок энергоресурса, подчеркнули в компании.
22 ноября «Газпром» сообщил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании отметили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» в объеме суточной недопоставки.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
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